“Bu Şarkı Hepimizin Ortak Cümlesi” – Ragıb Narin ve Ece Mumay

yazan: MAG 454

Türk pop müziğinin iki sevilen ismi Ragıb Narin ve Ece Mumay, “Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor” adlı yeni düetlerinde bir araya geldi. Melankoliyle enerjiyi aynı potada buluşturan ikili; şarkının hikâyesini, birlikte çalışma süreçlerini ve projeye dair merak edilenleri MAG Okurları için anlattı.

Bir araya gelme hikâyeniz nasıl gelişti? “Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor” için ilk adımı kim attı?

Ragıb Narin: İlk adımı ben attım. Ertu Ömer’den bana şarkı geldi. Ben zaten şarkıyı çok beğeniyordum, çıkarmayı istiyordum. Havaların ısınmasını, enerjinin artmasını bekliyordum. Düet bir şarkı olduğu için ben de düet yapmayı planlıyordum. Ece benim zaten çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Bir kahve içerken sohbet sohbeti açtı ve ben de Ece’ye “Yapalım mı?” dedim. O da şarkıyı çok beğendiğini söyledi ve biz bir yola çıktık.

Ece Mumay: Biz Ragıb’la eski arkadaşız. Uzun süredir görüşemiyorduk yoğunluktan ötürü. Geçen aylarda bir araya geldik. O esnada Ragıb elinde böyle bir proje olduğundan bahsetti, birlikte yapmayı önerdi. Ben de şarkının enerjisinden çok hoşlandım ve birlikte samimi bir şeyler ortaya koyabileceğimizi düşündüm. Kısa sürede üzerinde çalışmaya başladık.

Şarkının adı oldukça derin ve melankolik. Sizce bu şarkı günümüz insanının hangi duygusuna tercüman oluyor?

Ragıb Narin: Bence hepimizin ortak cümlesi zaten şarkının adı. Bu kadar zor bir hayatta hepimiz defalarca ölüp diriliyoruz. Zaten her uykuya dalış, her uyanış bir ölüm ve bir diriliş. Hayat sınavlardan meydana geliyor. Problemler, sıkıntılar varken diğer taraftan bu zorlukların ödülleri var. O yüzden hepimiz hayatı ölüm ve dirilme arasında yaşıyoruz. Şarkı ile hayat çok uyumlu; birbirlerinin özeti gibi oldular.

Ece Mumay: Günümüz hayatı büyük bir koşuşturma içerisinde geçiyor. Arada karşılaştığımız, çarpıştığımız küçük güzellikler sayesinde bir şeyleri anlamlandırıyoruz. Dostlarımızla bir arada olduğumuz dakikalar bunun en güzel örneği. Parçanın genelinde buna dikkat çekmek istedik.

Şarkının sözlerinde Ece Mumay’ın, klibin yönetmenliğinde ise Ragıb Narin’in imzası var. Birbirinizin uzmanlık alanlarına müdahale ettiniz mi, yoksa tam bir görev dağılımı mı vardı?

Ragıb Narin: Görev dağılımı değil ama fikir paylaşımı oldu sözler ve diğer işler açısından. Benim tavsiyelerim oldu, onun da bana yönetmenlik anlamında tavsiyeleri oldu. İkimiz de birbirimizi dikkatle dinledik ve tavsiyeleri önemsedik. Ortaya da çok güzel bir proje çıktı.

Ece Mumay: Birbirimizi uzun süredir tanıdığımızdan olsa gerek, çalışma sürecimiz çok rahat ve konforlu geçti. Birbirimizi hiç yormadık. Herhangi bir anlaşmazlık yaşadığımızı anımsamıyorum.

Bu kliple ilk kez yönetmen koltuğuna oturdunuz. Kameranın arkasında olmak nasıldı?

Ragıb Narin: Yönetmenlik koltuğuna oturdum demek büyük bir laf olabilir ama daha önceki kliplerimde yönetmenimizle çok bir arada olduk, çok konuştuk. Hem bu anlamda hem de sosyal medyada yaptığım işleri ben yürüttüğüm için neyi nasıl yapacağımı az çok biliyorum diyebilirim. Sosyal medyada ürettiğim içeriklerin zaten yönetmenliğini yapıyorum. Bu sebeplerden çok zorluk ya da yabancılık çekmedim açıkçası. “Biz çekerken çok eğlendik” klasik bir cümledir ama gerçekten eğlendik. Klip açısından çok güzel geri dönüşler de alıyorum, bu da benim için oldukça motive edici. Umarım devamını da getiririm.

“Galaksi” ve “Peri” gibi çok hareketli hitlerin ardından bu projede daha duygusal bir tona büründünüz. Bu şarkıyı yazarken size ilham veren ne olmuştu?

Ece Mumay: Parça bana geldiğinde ana iskeleti oldukça belirgin ve melodi hattı kulaklara çok hitap eder vaziyetteydi. Ertu çok başarılı bir besteci. Ben sadece işin içine bir kadın solist dâhil olduğu için bazı sözlerde değişikliğe gitme gereği duydum. Kendi söyleyiş tarzıma uygun birkaç prozodi değişikliği yaptım.

Bu projeden sonra birbiriniz hakkında daha önce hiç bilmediğiniz, sizi şaşırtan ne öğrendiniz?

Ragıb Narin: Ben Ece’nin istediği zaman daha rahat ve daha doğal olduğunu gördüm. Kamera karşısında daha ağır duran bir kadındı Ece, benim perspektifimde. Daha çok zaman geçirince, hem de proje yapınca daha rahat biri olduğunu fark ettim.

Ece Mumay: İkimiz açısından da çok şaşırılan gerçeklerle karşılaşıldığını düşünmüyorum. Sadece ikimiz de artık kariyerlerinde daha farklı yerlerde olan iki kişi olarak tekrar birleşmiş olduk. Bu bizi hem çok mutlu etti hem de enerjimizi böyle güzel bir projeye yansıtma fırsatı tanıdı.

Sosyal medyada hayranlarınızdan gelen en ilginç veya sizi en çok güldüren tepki, yorum ne oldu?

Ragıb Narin: Aldığım en ilginç yorum şu oldu: “Abi ağlatırken nasıl güldürebiliyorsun?” Çünkü şarkının sözleri çok melankolik ama diğer taraftan da oldukça enerjik ve oynak. Bu yorumu çok beğendim.

Ece Mumay: Kendi adıma konuşmak gerekirse artık okuduğum şeylere çok büyük tepkiler veremiyorum; ama genel olarak hayran kitlemin çok ince bir mizah duygusu olduğuna inanıyorum.

Canlı yayında veya sahnede bu şarkıyı beraber söyleyeceğiniz ilk büyük performans ne zaman ve nerede olacak?

Ragıb Narin: Açıkçası henüz belli değil ama benden önce Ece’nin konseri olursa ve davet ederse zevkle misafiri olurum. Benim ondan önce konserim olursa ya da büyük bir konserimde kendisini konuk etmek isterim.

Ece Mumay: Bununla ilgili henüz konuşmadık; fakat birlikte sahneye çıkacağımız anı iple çekiyorum.