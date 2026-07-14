170 Yıllık Dostluk
İtalya Büyükelçiliği, ülkenin millî günü dolayısıyla Ankara’da bir resepsiyon düzenledi.
İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo’nun ev sahipliğindeki etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere yabancı misyon temsilcileri, diplomasi dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı. İtalya Cumhuriyeti’nin sekseninci yılı ve Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüz yetmişinci yılının vurgulandığı gecede konuklara ünlü İtalyan lezzetleri ikram edilirken, bahçede sergilenen İtalyan markalarının tasarımları ise büyük ilgi gördü.