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170 Yıllık Dostluk

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Aletto TUXOR, Belluz TUXOR, Ferrero TUXOR
Bamsi Akin, Serra Üner
Elif üstün, Hüseyin Sezgin
İsmail Ceyhun Balcıoğlu
Kutlama

170 Yıllık Dostluk

yazan:
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İtalya Büyükelçiliği, ülkenin millî günü dolayısıyla Ankarada bir resepsiyon düzenledi.

 

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo’nun ev sahipliğindeki etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere yabancı misyon temsilcileri, diplomasi dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı. İtalya Cumhuriyeti’nin sekseninci yılı ve Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüz yetmişinci yılının vurgulandığı gecede konuklara ünlü İtalyan lezzetleri ikram edilirken, bahçede sergilenen İtalyan markalarının tasarımları ise büyük ilgi gördü.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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