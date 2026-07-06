Sibel Aytan

yazan: MAG 30

Gassal dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve set dışındaki zamanını sınırları aşan keşiflerle değerlendiren seyahat tutkunu oyuncu Sibel Aytan, tek başına çıktığı macera dolu rotaları, ruhunu tazeleyen ritüellerini ve bu yılki yaz tatili planını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Gassal dizisi, kariyerinizde çok önemli bir dönüm noktasıydı. Karakterinizin hikâyesinin yarım kalması sizde nasıl bir his bırakmıştı?

Genelde yazılanı en iyi şekilde oynamak oluyor tek derdim. Sonrası için, oyuncu olarak yapacak bir şeyim kalmıyor. Elimden geleni yaptığım için yeterli hissediyorum. Bazı şeyler en güzel yerde bittiğinde daha kıymetli olabiliyor.

Gassal zamanında, karakterinizi çalışırken psikolojik veya fiziksel olarak nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Gerçek hayatta sizi etkileyen taraflar oldu mu?

Hemşirelik bana hem çok uzak hem de çok yakın bir meslek. Hastane içinde zorluk gerektiren sahnelerim çok fazla olmadığı için biraz rahattım. Aksi hâlde iğne görsem bile korkabiliyorum. Karakterimin duygusal tarafı çok daha yoğun ve ağırdı. Oyuncu koçum ile her sahneye baktığımızda başka bir yerini yakalıyorduk ve oynamak için sabırsızlanıyordum.

Hayat bazen hepimizi bir çıkmaza sürükleyebiliyor ve enerjimiz sıfırlanıyor. Böyle anlarda modunuzu dipten alıp yukarı taşımak için uyguladığınız, size özel küçük acil durum reçeteleriniz var mıdır?

Kesinlikle acil durum duşuna girerken mumlar ve onlara eşlik eden şarkılarım. Su gerçekten şükür sebebim. Her türlü negatif durumun akıp gittiğini düşünürüm her zaman. Yine de hâlâ işin içinden çıkamayacak hâlde olursam, buz dolu bir kapta yüzümü bekletirim.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Biraz plansız yaşıyorum ve eğer set yoksa ne zaman nerede olacağım belli olmuyor. Biraz ülkemizin koylarında dinlenip belki bir iki ülke daha görüp yeni sezona hazır olabilirim.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Ben neredeyse hep tek başıma tatil yaptım ve her anım telaş içinde geçti. Sanırım ilk defa dinlendiğim, kendimi bulduğum bir tatili Zakintos Adası’nda erkek arkadaşımla yaptım diyebilirim. Nereye gideceğimizi bilmeden yola çıkıp, adada beklemediğimiz manzaralar ile karşılaşmak paha biçilmezdi.

Tatile dair hayalleriniz neler olur genelde?

Lezzetli yemekler, güzel manzaralar, varsa mutlaka konser ya da spor organizasyonu.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri nereler?

Ülkemizde Göcek ve Marmaris çevresini çok seviyorum. Onun dışında İtalya ve Yunan adalarına sık giderim. Portekiz ve İspanya sahillerine bayılırım. Sanırım bu soruya çok fazla cevabım var.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?

Nemlendiricilerim, beyaz elbiselerim, tokalarım.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Sevgilim.

“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem” dediğiniz neler var?

Son bir veda denizine mutlaka girerim. Gittiğim yerin en iyi restoranını denemek için mutlaka son gün de olsa rezervasyonumu ayarlarım. Güzel yemek kırmızı çizgim.