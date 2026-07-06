Beyza Gümülcine

yazan: MAG 38

“Yeraltı” dizisi ile kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan oyuncu Beyza Gümülcine, şöhretin getirdiği kaygıları nasıl yönettiğini ve en sevdiği tatil rotalarını MAG Okurları için paylaşıyor.

İlk büyük işinize güçlü bir projeyle başladınız. “Yeraltı”nın sizde yeri nedir ve nasıl olacak?

Yeraltı gibi bir projeyle başlamak benim için de sürpriz oldu. Hem çok okul gibi hem de aile gibi aslında. Çok fazla şey öğreniyorum orada. Hem de çok keyif alarak çalışıyoruz. Bu da zaten sonuçlara yansıyor. Her zaman yeri bende çok ayrı olacak Avukat Hande’nin ve Yeraltı’nın.

Bu hızlı yükseliş ve popülarite, bir sabah uyandığınızda üzerinizde bir hata yapma lüksünün kaybolması baskısı yarattı mı hiç?

Tabii ki. Çok korkuyorum olduğum yeri kaybetmekten, bir gün bana güvenen insanların ve de en başında kendime olan güvenimin kırılmasından. Bunun için çok çalışıyorum ve

olduğum yere sürekli şükrediyorum.

Sürekli izleniyor, inceleniyor, takip ediliyor olmak insanda bir tür anksiyete yaratır. Siz bu kaygıyı nasıl yönetiyorsunuz? Kendi merkezinizde kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

Aslında çok sınırlı bir arkadaş çevrem var ve o çemberi olabildiğince sıkı tutmaya çalışıyorum. Birbirini sürekli destekleyen ve sadece kötü gününde değil, aslında iyi gününde de arkasında durup gururlanarak alkışlayacak insanlardan oluşuyor bu çevre. Bu yüzden çok şanslıyım onlara sahip olduğum için. Bu aynı şekilde onlar için de geçerli. Onlar için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bu da çok büyük bir güven teşkil ediyor. Böyle dönemlerde sırtımı o güvenli çemberime yaslamak beni çok rahatlatıyor.

Seyahat etmek sizin için ne anlama geliyor?

Seyahat etmek benim için yemek yemek, su içmek gibi bir şey. Hayatımın bir parçası. Çocukluğumdan beri sürekli yurt içine ve yurt dışına seyahat ediyorum. Edirne’de doğup büyümek de bir sınır şehri olması sebebiyle buna zemin hazırladı.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Sezon finali verdiğimiz gibi ilk olarak Bodrum’a gitmiştim. Sonra İstanbul’a geri döndüm. Burada birkaç işim vardı onları toparladım ve şimdi de Mısır yolundayım. Bir hafta orada kalıp sonra tekrar bir Bodrum planım var. Sonrası spontane.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri nereler?

Bence dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’deki doğal güzellikler ve hizmet kalitesi yok. O yüzden Türkiye’deki tatili hiçbir şeye değişmem. Ama tabii ki farklı kültürler görmek adına yurt dışına da çok fazla seyahat ediyorum. Yaz tatili için en sevdiğim yer

Kaş olmuştu benim; daha sonra Bodrum, Fethiye, Çeşme diyebilirim. Ama tatil harici Türkiye’de en etkilendiğim şehir Mardin’di. Dünyada da Paris ve Roma çok masalsı ama en keyif aldığım şehir sanırım Tiflis olmuştu. Eğlence hayatı İstanbul’a

çok yakın.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

En çok tatile çıktığım ve en keyif aldığım arkadaşlarımdan biri Selçuk. Ama kız kıza tatil yapmayı da ayrı seviyorum. Gözde en eski ve en yakın arkadaşım; onunla en son Kaş’a gitmiştik ve hiç unutamayacağım bir tatil olmuştu.

Unutamadığınız bir tatil anınızı anlatır mısınız?

Anlatılmaz, yaşanır tarzda hikâyelerim var.