Barış Baktaş

yazan: MAG 905

Şimdilerde “Sevdiğim Sensin” dizisindeki Civan karakteri ile başarılı bir performansa imza atan oyuncu Barış Baktaş, oğlunu kucağına aldığı anı hayatının miladı olarak tanımlıyor. Başarılı isim; babalık serüvenini, bebeği için yazdığı ninniyi, evde asla taviz vermedikleri ilk kuralları ve daha fazlasını MAG Okurları için anlatıyor.

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

Tarifsiz bir başarmışlık duygusuyla birlikte her şey bitmiş ve aslında her şey yeni başlıyor gibi, milat gibi…

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Bir çocuğun gözlerinde kendini yeniden büyütmek.

Babalık, insanın kendi içindeki çocuğu da şifalandıran bir süreçtir derler. Adar Doruk size çocukluğunuzla ilgili neyi hatırlattı?

Hatırlattı demeyeyim de; benim hatırlayamadığım, yani eksik kaldığım her şeyi onun yaşaması ve onları hep hatırlaması…

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Ben hazırdım, başaracağıma inanıyordum. Zor da değil bence, annelik daha büyük sorumluluk.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Bu yeni hayatınızda kendinizle ilgili keşfettiğiniz en şaşırtıcı özellik ne oldu?

Hayatımda kendim başta olmak üzere birçok kişi için, tüm ailem için, panik olmadan soğukkanlı kalabildiğim her şey için, oğlumda olamıyorum; yani benim kadar soğukkanlı biri bir yumurcak karşısında tedirgin ve panik oldu!

Bir oyuncu olarak çok yönlü birisiniz; resim yapıyor, şarkı söylüyorsunuz. Oğlunuzun sanatsal yönünü geliştirmek için şimdiden hayal ettiğiniz ortak aktiviteler var mı?

Çok fazla var. Kendi yaptıklarım dışında da onunla birlikte yapmaya başlamak istediğim çok fazla aktivite var ve bu beni çok heyecanlandırıyor!

Peki, Adar Doruk için yaptığınız bir tablo ya da ona özel mırıldandığınız bir beste var mı?

Evet, ona bir ninni yazdım; doğduğundan beri de hep o ninniyle uyutuyoruz ve artık o ninniyi tanıyor.

Eşinizle birlikte çocuk büyütürken koyduğunuz ve asla taviz vermediğiniz ilk kural ne oldu?

Adar’ın uyku saati!

Adar Doruk’un kokusunu bir kelimeyle tarif etseniz, o kelime ne olurdu?

Huzur.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Baba olmak isteyen herkesin bu duyguyu tatmasını dilerim. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.