Yeni İş Birliğine Boğaz’da Davet
İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki Abelia, iki Michelin yıldızlı İspanyol şef Diego Guerrero ile olan iş birliğini özel bir davetle kutladı.
The Peninsula Istanbul ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik gastronomi, sanat, moda ve cemiyet dünyasından davetlileri ağırladı. Dünyaca ünlü şef Diego Guerrero tarafından hazırlanan özel tadım menüsü, gece boyunca davetlilere Akdeniz mutfağının modern yorumlarla buluştuğu benzersiz bir gastronomi deneyimi sundu. Etkinlikte sahne alan, çağdaş flamenkonun dikkat çeken isimlerinden Yerai Cortés ise performansıyla konukların yoğun ilgisini gördü.