Princes’ Palace’ta Couture Gecesi
Tuba Ergin, “The Last Empress” koleksiyonunu Princes’ Palace Resort Büyükada’da düzenlenen özel bir defileyle moda dünyasının beğenisine sundu.
Tarihî atmosferde gerçekleşen etkinlikte davetliler; moda, tarih, müzik, sahne sanatları ve Akif Örük imzası taşıyan koreografinin iç içe geçtiği çok katmanlı bir deneyime tanıklık etti. Defile boyunca güçlü silüetler ve zarif tasarımlar podyumda sergilendi. Gecenin finalinde sahne alan Selin Geçit performansıyla konuklara unutulmaz anlar yaşatırken, Yeşim Salkım da seslendirdiği eserle geceye renk kattı.