İki Kıta, Tek Hikâye – Posh and Timeless Weddings

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Bazı aşk hikâyeleri vardır; mesafeleri, ülkeleri ve tüm tesadüfleri geride bırakır. Maissa ve Yousef Khalousi’nin oğulları Saleh Khalousi ile Azize ve Nevzat Şeker’in zarafetiyle göz kamaştıran kızları Simge Şeker, İzmir’de gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Haziran 2024’te, yakın arkadaşlarının düğününde başlayan bu güzel yolculuk, bugün unutulmaz bir düğünle taçlandı. Zarafetleri, enerjileri ve uyumlarıyla gece boyunca tüm davetlileri kendilerine hayran bırakan çift, Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ta adeta masalsı bir geceye imza attı.

Zarafet ve modern dokunuşların ön planda olduğu gecenin düğün planlama ve tasarımı Nes Organizasyon tarafından gerçekleştirilirken, ses ve ışık altyapısında Cue Technical imzası yer aldı. Devrim Can Kapdan, Hall Perform, DDR Organizasyon ve Echoline’ın sahne performansları geceye dinamizm katarken, DJ Arslan Can davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Çiftin en özel anları Gamze Köse tarafından ölümsüzleştirilirken, Simge’nin göz alıcı güzelliği Ali Uçar Yılmaz’ın makyajı ve Özgür Korkmaz’ın saç tasarımıyla tamamlandı. Murat Acar Atelier ve Vakko Wedding imzalı gelinliği ise gecenin en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

Her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü, mutluluğun yüzlerden eksik olmadığı bu özel gece, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anılar arasında yerini aldı. Birbirlerine çok yakışan Simge ve Saleh’e ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.