Eriş ve Özmen Ailelerinin Mutlu Günü
Mina Eriş ve Efe Özmen, JW Marriott Hotel Ankara’da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. The Peninsula Istanbul’da gerçekleşen romantik evlenme teklifinin ardından evlilik kararı alan çiftin nikâhını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı.
Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan ve bir yıllık mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran genç çifti, bu özel günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Gelin Mina Eriş, evden çıkış seremonisinde tercih ettiği modern Elie Saab tasarımı tulumunu, Gaios saç aksesuarı ile tamamlayarak fark yaratırken, düğün töreninde, hayallerini süsleyen Monique Lhuillier imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı. Damat Efe Özmen ise, modern çizgileri barındıran krem rengi bir Tom Ford smokin takımıyla şıklığını sergiledi.