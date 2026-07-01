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Uzm. Dt. Nurgül Demir – Artan Sıcaklıklarda Diş Çürüğü Alarmı

Sağlık

Uzm. Dt. Nurgül Demir – Artan Sıcaklıklarda Diş Çürüğü Alarmı

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Yaz aylarında çocukların sıkça tükettiği serinletici ve şekerli yiyeceklerin diş çürüklerine yol açabileceğini vurgulayan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, bu yiyeceklere alternatifler önererek ebeveynlere uyarılarda bulunuyor.

 

Havaların ısınmaya başlamasıyla, milkshake, frozen, bubble tea gibi yiyecek ve içeceklere rağbet giderek artıyor, çocukların ellerinden rengârenk ambalajları ve bol şekerli içerikleri ile satılan dondurmalar düşmüyor. Ebeveynlerin sıcaklarla paralel olarak artan diş çürüğü riskine karşı erken önlem alması ise, özellikle yaz tatili yaklaşırken, diş sağlığının korunmasında büyük önem taşıyor.

 

Gizli Şeker Kaynakları Serinletirken Çürütebilir!

Diş yüzeylerinde kalan ve ağız içinde pH’yi düşürerek çürük yapıcı bakterilerin üremesine sebebiyet veren şeker, küçük yaşlardan itibaren yaygın çürüklerin oluşmasına neden olur. Meyveli sodalar, kutu meyve suları, hazır kahveler, enerji içecekleri gibi içecekler çocuklarda, ağızdaki çürük yapan bakteriler için önemli bir besin kaynağı olan şekeri yüksek oranda içerir. Tüketim sıklığı ile orantılı olarak da çürük riskini ciddi oranda arttırır. Milkshake, frozen gibi rafine şekerle tatlandırılmış içecekler, dişlerde çürük oluşması riskini arttırır. Gazlı içeceklerin yapısındaki asitin ise, şekerli içeceklerin ağız içinde çözünmesi ile ortaya çıkan aside göre, diş minesi üzerinde daha yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu vurgulamak gerekir.

 

En Sağlıklı Alternatif: Su, Süt ve Ayran

Süt ve doğal süt ürünlerinin çürük önleyici etkileri olduğunu burada yeniden hatırlatayım. Çocuklar için tercih edilen sütler, mümkün olduğu kadar doğal ve katkısız olmalı, kalsiyum kaynağı olarak, tatlandırıcısız olarak tüketilmelidir. Şeker içeren meyveli hazır sütler ve yoğurtlar yerine, mevsim meyveleri süte veya yoğurda karıştırılarak çocukların tüketmesi sağlanmalıdır. Ayran, sağlıklı bir alternatiftir.

 

Doğal Olan Her Zaman Zararsız Değildir

Rafine şeker ilave edilmeden, bal, akçaağaç şurubu veya öğütülerek hazırlanan hurma, kuru kayısı gibi doğal tatlandırıcılarla yapılan limonatalar ise, hazır meyve sularının hem renkli hem güvenilir bir alternatifi olacaktır. Bu noktada, mevsim meyvelerinin ve kuru meyvelerin de doğal şeker içerdiği unutulmamalı, sık ve fazla miktarda tüketiminin diş çürükleri için risk oluşturduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlıklı öneriler dahi olsa, tüketimlerinden hemen sonra ağzın bol su çalkalanması ve tüketimlerinin sınırlandırılması dişlerin çürüklere karşı korunmasında çok önemlidir.

 

Dondurma Yasak Değil, Doğru Seçim Önemli

Soğuk zincir korunarak ideal koşullarda ve doğal olarak üretilen dondurmalar, kalsiyum ve protein kaynağı olması ve zengin vitamin içeriği, bileşimindeki fosfor, magnezyum ve potasyum oranları ile kemik ve diş sağlığı için faydalıdır. Kalsiyum kemik ve dişlerin sağlığı için göz ardı edilemez bir öneme sahiptir. Proteinler ise kas gelişimi için gerekli olan temel yapı taşlarıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve vücudun hastalıklara karşı korunabilmesi için vitaminlere duyulan ihtiyacın, bir kısmının da olsa, dondurmadan karşılanabiliyor olması, dondurmayı yaz mevsiminin popüler kaçamakları arasında bir adım önde çıkarıyor.  Ancak, tabii ki, sadece içeriğinin doğal olduğu üreticilerden temin edilen dondurmaların, tüketim miktarı sınırlı tutulduğu takdirde faydalı olacağından bahsedebiliriz.

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Yazar Hakkında /

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