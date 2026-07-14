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Tribünden Yönetime Volkan Akan

ŞEKİP MOSTUROĞLU, VOLKAN AKAN
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Tribünden Yönetime Volkan Akan

yazan:
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Çocukluk hayaliyle başlayan Fenerbahçe yolculuğu, Aziz Yıldırım’ın listesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine uzandı.

 

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Volkan Akan, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. Yirmi beş yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olan Akan, uzun yıllardır camianın çeşitli kademelerinde sürdürdüğü çalışmaların ardından Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulunda yer aldı. Akan, Fenerbahçe Spor Kulübünde Kadın Basketbol Takımı ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi.

 

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Yazar Hakkında /

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