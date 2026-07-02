Yeni Yaşa Boğaz’da Kutlama

yazan: MAG 26

Seyahat yazarı, kültür elçisi ve televizyon programcısı Serda Büyükkoyuncu, yeni yaşını The Peninsula Istanbul’da gerçekleşen özel bir davetle kutladı.

Kültür, sanat, medya, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, hem ünlü televizyoncunun doğum gününü kutlamak hem de “Serda ile Masadaki Sırlar” programının sezon finalini taçlandırmak üzere bir araya geldi. Farklı alanlardan ilham veren konukların ağırlandığı programın ekran yolculuğu, bu kez Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde gerçek bir dost meclisine taşındı. Konuklar, Abelia x Diego Guerrero tarafından geceye özel hazırlanan seçkin menü eşliğinde keyifli anlar yaşadı.