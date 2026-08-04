Lüks Seyahat – Ayça Dederke

yazan: MAG 121

Lüks seyahat ve yaşam tarzı içerikleriyle sevilen influencer Ayça Dederke, bu yılın favori tatil yerlerini, lüks anlayışını, ilham veren rotalarını ve seyahate bakışını MAG Okurları ile paylaşıyor.

Finans dünyasındaki kurumsal kariyerinizin ardından lüks seyahat ve yaşam tarzı alanında küresel bir etki bırakmaya başladınız. Bu değişim kararı nasıl gelişmişti?

Kurumsal kariyerim bana disiplinli çalışmayı, stratejik düşünmeyi ve uluslararası bir bakış açısı kazandırdı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve daha sonra Amazon Almanya’daki deneyimlerim benim için çok değerliydi. Ancak zamanla, beni en çok heyecanlandıran şeyin, insanlara ilham verebilecek hikâyeler anlatmak olduğunu fark ettim. Seyahat benim için hiçbir zaman sadece yeni ülkeler görmek olmadı. Her yolculuk; farklı kültürleri tanımak, yeni bakış açıları kazanmak ve unutulmaz deneyimler biriktirmek anlamına geliyor. Bugün içeriklerimi üretirken de tam olarak bunu paylaşmaya çalışıyorum. Geride bıraktığım yıllar boyunca yetmişten fazla ülke keşfetme fırsatı buldum. Bugün Dubai’de yaşayan biri olarak uluslararası markalarla çalışıyor, seyahat, moda ve lüks yaşam tarzını kendi bakış açımla anlatıyorum. Benim için başarı, sadece güzel yerler göstermek değil, insanlara yeni yerler keşfetmeleri ve daha büyük hayaller kurmaları için ilham verebilmek.

Sizin için bir destinasyonu lüks veya benzersiz kılan en temel unsurlar nelerdir?

Benim için lüks, sadece gösterişli oteller ya da yüksek fiyatlar anlamına gelmiyor. Gerçek lüks; huzurlu hissetmek, kaliteli hizmet görmek ve bir destinasyonun kendine özgü ruhunu yaşayabilmek demek. Doğayla iç içe olmak, deniz manzarası, iyi tasarlanmış mimari, detaylara verilen önem ve samimi misafirperverlik benim için her zaman çok değerli. Bir otelden ayrıldıktan sonra aklımda sadece odası değil, bana hissettirdikleri kalıyorsa, işte o benim için gerçek lükstür. Bugün seyahat ederken artık sadece popüler destinasyonları değil; karakteri olan, sürdürülebilirliğe önem veren ve misafirlerine gerçekten özel deneyimler sunan yerleri tercih ediyorum. Bence gerçek ayrıcalık da tam olarak burada başlıyor.

Dubai ve Almanya arasında mekik dokuyan bir Türk olarak, bu üç kültürün lüks anlayışı ve yaşam tarzı hakkında neler söylemek istersiniz?

Her ülkenin lüks anlayışı aslında kendi kültürünü yansıtıyor. Almanya’da kalite, işlevsellik ve uzun ömürlülük ön planda. Türkiye’de misafirperverlik, sıcaklık ve sofrayı paylaşma kültürü lüksün önemli bir parçası. Dubai ise dünyadaki en iyi hizmet anlayışını, yenilikçiliği ve uluslararası yaşam tarzını bir araya getiriyor. Ben kendimi bu üç kültürün en güzel yönlerini deneyimleme şansına sahip biri olarak görüyorum. Bu da hem seyahatlerime hem de içeriklerime farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Benim için gerçek lüks; kendinizi güvende hissettiğiniz, ilham aldığınız ve unutulmaz anılar biriktirdiğiniz bir yaşam tarzı. Bu yüzden artık bir destinasyonu değerlendirirken sadece fiziksel güzelliğine değil, bana hissettirdiklerine de odaklanıyorum.

Bu sezon lüksün başkentleri olarak öne çıkan favori tatil lokasyonları hangileri?

Bu yaz Bodrum’da iki hafta geçirdim ve benim için Bodrum hâlâ dünyanın en güzel yerlerinden biri. Bodrum’la çok özel bir bağım var ve imkân buldukça her yıl mutlaka gitmeye çalışıyorum. Eşsiz koyları, atmosferi, gastronomisi ve yaşam enerjisiyle benim kalbimde her zaman ayrı bir yere sahip.

Yurt dışındaki favori destinasyonlarıma gelince, Bali her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Hatta önümüzdeki hafta tekrar Bali’ye gidiyorum ve bu yaz yaklaşık bir ayımı orada geçireceğim. Bali’nin tarif etmesi zor bir büyüsü var. Daha adaya adım attığınız anda sizi etkisi altına alıyor. Doğası, kültürü, insanları ve ruhu sayesinde her köşesi ayrı bir deneyim sunuyor.

Maldivler de her zaman en özel tatil rotalarından biri. Ancak burada tavsiyem, tek bir adada çok uzun süre kalmak yerine farklı resortları veya adaları deneyimlemek. Böylece seyahatiniz çok daha keyifli ve dinamik oluyor.

Son yılların benim için en büyük sürprizi ise Vietnam oldu. Muhteşem doğası, inanılmaz misafirperverliği, zengin mutfağı ve kuzeyden güneye uzanan çeşitliliğiyle beni gerçekten etkiledi. Ha Long Körfezi’nden tropik adalara kadar ülkenin her bölgesi bambaşka bir deneyim sunuyor. Bence Vietnam, hâlâ hak ettiği ilgiyi tam olarak görmeyen ve uzun süre keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden destinasyonlardan biri.

Peki, bu yaz keşfetmek istediğiniz veya keşfettiğiniz rota nedir?

Bu yaz en çok heyecan duyduğum rota yine Bali. Üç yıl önce Bali’yi ziyaret etme fırsatı bulmuştum, ancak bu kez çok farklı bir planımız var. Bali, her seyahatte yeni bir yüzünü keşfedebileceğiniz, sonsuz seçenekler sunan bir ada. Bu yüzden bu yıl daha önce göremediğimiz bölgeleri keşfetmeye odaklanacağız. Özellikle adanın kuzeyindeki doğayla iç içe, daha sakin ve keşfedilmeyi bekleyen rotaları görmek için sabırsızlanıyorum. Şelaleler, yemyeşil ormanlar, yunus turları ve yerel yaşamı daha yakından deneyimleyebileceğimiz noktalar bu seyahatin en heyecan verici kısmı olacak. Bence Bali’nin en büyük güzelliği de bu; ister ilk kez gidin ister beşinci kez, her zaman sizi şaşırtacak yeni bir deneyim bulabiliyorsunuz. Bu yüzden benim için sadece bir tatil destinasyonu değil, her dönüşte yeniden ilham aldığım özel bir yer.

Sunduğu konforla zirvede olan, radara alınması gereken tatil rotaları önerebilir misiniz?

Son yıllarda beni en çok etkileyen rotalardan biri kesinlikle Vietnam oldu. Muhteşem doğası, çok kaliteli otelleri, zengin mutfağı ve içten misafirperverliğiyle bence hâlâ birçok kişinin radarına girmemiş bir destinasyon. Özellikle uzun soluklu seyahatler için harika bir seçenek. Bali’nin kuzeyi de mutlaka keşfedilmesi gereken bölgeler arasında. Çoğu ziyaretçi adanın güneyinde vakit geçiriyor, ancak kuzeyi çok daha sakin, doğayla iç içe ve bambaşka bir atmosfer sunuyor.

Lüks ve huzuru bir arada arayanlar için ise Mauritius’u gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Turkuaz denizi, doğası, üst düzey resortları ve sakin atmosferiyle hem dinlenmek hem de kaliteli bir tatil geçirmek isteyenler için mükemmel bir destinasyon. Bana göre gerçek lüks, sadece konfor değil; doğayla, kaliteli hizmetle ve unutulmaz deneyimlerle buluşabilmek.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri nereler?

Türkiye’de favori destinasyonum hiç düşünmeden Bodrum diyebilirim. Benim için sadece bir tatil yeri değil, her ziyaretimde kendimi evimde hissettiğim, anılar biriktirdiğim ve enerjimi yenilediğim çok özel bir yer. Ege’nin doğal güzelliği, denizi, gastronomisi ve yaşam tarzı Bodrum’u benim için her zaman vazgeçilmez kılıyor. Dünyada ise Bali benim kalbimde çok özel bir yere sahip. Her gidişimde bana ilham veren, huzur veren ve farklı yönlerini keşfetmeye devam ettiğim eşsiz bir destinasyon. Bunun yanında Maldivler, Vietnam ve İtalya da her biri bambaşka deneyimler sunduğu için favorilerim arasında yer alıyor. Genel olarak beni en çok etkileyen destinasyonlar, sadece güzel manzaralar sunan değil; kültürüyle, insanlarıyla, mutfağıyla ve bana hissettirdikleriyle iz bırakan yerler oluyor. Seyahat etmeyi bu yüzden çok seviyorum. Her yeni rota, insana sadece yeni bir ülke değil, aynı zamanda yeni bir bakış açısı da kazandırıyor.