Posh and Timeless Weddings – Rixos Tersane İstanbul’da Görkemli Düğün

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Esen Matraş ve Fenerbahçeli millî futbolcu İsmail Yüksek, Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Sezonun en dikkat çeken düğünlerinden biri olan gecede nikâh şahitliğini Aziz Yıldırım, Ali Koç, Faruk Çelik ve Ziya Eren üstlendi.

Sadi Event imzası taşıyan davetin unutulmaz kareleri S&S Visual Maker tarafından ölümsüzleştirilirken, ses ve ışık prodüksiyonunu Dark Teknik, sahne performansını ise Derya Uluğ üstlendi.

Esen Matraş, Elie Saab imzalı gelinliği, Batuhan Gelişli dokunuşlu saçları ve Serhat Şen imzalı makyajıyla göz kamaştırdı.