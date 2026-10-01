Club Med Akdeniz Rüzgârını İstanbul’a Getirdi
Club Med, “The Art of Free Time” global marka kampanyasını Sortie’de düzenlenen özel lansman gecesiyle İstanbul’da tanıttı.
Akdeniz esintileriyle hazırlanan gecede seçkin konuklar bir araya geldi. Özel kokteyller ve Akdeniz lezzetleri eşliğinde gerçekleşen davette “Mediterranean Chic” konsepti öne çıktı. TMZ Brothers’ın sahne performansının yanı sıra salsa ve retro ritimlerden oluşan dans gösterileri gece boyunca konuklara eşlik etti. Gecenin sonunda düzenlenen çekilişte ise Club Med’in Exclusive Collection portföyünde yer alan, Maldivler’deki Finolhu Villaları’nda çift kişilik bir haftalık tatil hediye edildi.