Kadife
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Kadife, ışığın tenle buluştuğu yerde yeniden tanımlanıyor; kimi zaman koyu, kimi zaman cesur, daima dokunaklı.
Kadife, ışığın tenle buluştuğu yerde yeniden tanımlanıyor; kimi zaman koyu, kimi zaman cesur, daima dokunaklı.
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