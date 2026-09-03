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Brandroom’da Renkli Buluşma

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
GÜLBİN SİMİTÇİOĞLU
TUBA PEKSAYAR, AYŞE AZİZOĞLU, TUCE PEKSAYAR
Davet

Brandroom’da Renkli Buluşma

yazan:
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Brandroom, The Glowings ile birlikte Akasya mağazasında bir davet vererek iş, moda ve güzellik dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi.

 

Tuçe Peksayar ve Brandroom ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Brandroom’un zamansız koleksiyonları The Glowings’in renkli tasarımlarıyla buluştu. Demet Sabancı Çetindoğan’ın da katıldığı organizasyonda, cilt bakım markası The Stem Cell Lab 101 de davetlilerle bir araya geldi. Buluşmada konuklara Juico içecekleri ve Swissôtel İstanbul’un Lure marka çikolataları eşlik etti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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