Brandroom’da Renkli Buluşma
Brandroom, The Glowings ile birlikte Akasya mağazasında bir davet vererek iş, moda ve güzellik dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi.
Tuçe Peksayar ve Brandroom ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Brandroom’un zamansız koleksiyonları The Glowings’in renkli tasarımlarıyla buluştu. Demet Sabancı Çetindoğan’ın da katıldığı organizasyonda, cilt bakım markası The Stem Cell Lab 101 de davetlilerle bir araya geldi. Buluşmada konuklara Juico içecekleri ve Swissôtel İstanbul’un Lure marka çikolataları eşlik etti.