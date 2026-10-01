Sema Gültekin

yazan: MAG 74

Hayatın ve Rollerin İçine Bir Yolculuk

Psikoloji disiplinini oyunculuk yeteneğiyle harmanlayan, “Çirkin” dizisinin Nehir’i Sema Gültekin; hayata bakış açısını, yazma tutkusunu ve yoğun set temposunun ardındaki dinlenme ritüellerini MAG Okurlarıyla paylaştı.

Psikoloji bölümü mezunu bir oyuncusunuz. Canlandırdığınız karakterleri psikolog gözüyle anlamaya çalıştığınız oluyor mu hiç?

Kesinlikle. Canlandırdığım her karakteri tanıma ve ona can verme aşamasında psikoloji bilgimden yararlanıyorum. Bir karakterin davranışlarının altında ne olduğunu, onu neyin şekillendirdiğini anlamaya çalışmak, karakteri çok daha gerçekçi ve bütün yönleriyle ele almamı sağlıyor. Bu anlamda psikoloji eğitiminin oyunculuğuma çok katkısı olduğunu düşünüyorum.

Kariyerinizdeki yükselişiniz gerçekten hızlı oldu. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Mesleğinize olan bağlılığınız mı, eğitimleriniz mi, şans mı, başka sebepler mi?

Bence biraz hepsi. Mesleğime olan bağlılığıma, içimde her zaman hissettiğim ve hiç eksilmeyen, her gün daha da artan tutkuma bağlayabilirim. Şansa da inanırım. Oyunculuk sürecimde kendimi çok şanslı hissettiğim anlar oldu. Ama bunu çalışma azmiyle ve emek göstermekle taçlandırmadıkça şansın tek başına hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Bir de ailemin desteğini ve bana olan güvenlerini mutlaka bu sürece dâhil edebilirim. Onların desteği benim için her zaman çok kıymetli oldu.

“Yalı Çapkını”nda zengin bir ailenin kızıydınız, “Çirkin”de yoksul bir mahallenin tehlikeli kızı. Bu geçiş sizde bir dönüşüm yarattı mı?

Dönüşümden ziyade, ardı ardına canlandırdığım rollerin karakter yapıları, yaşantıları, eğitim, kültür ve ekonomik yapıları birbirlerinden çok farklı oldu. Bu, bir oyuncu için bence çok büyük bir avantaj. Bir sürü insan geliştiriyorsunuz içinizde; bir nevi insan dağarcığınız çoğalıyor. Tam anlamıyla bir dönüşüm yaşadım diyemem fakat canlandırdığım karakterlerden bir şeyler kaldı bende diyebilirim. Her karakterin bana başka bir şey kattığını hissediyorum.

“Çirkin”in birinci sezonunda Nehir mahalleden çıkma hayalinin peşindeydi. İkinci sezonda o hayal gerçek mi oluyor, yoksa çirkin olan şey Nehir’in kendisi mi oluyor?

Spoiler vermeyeyim! Nehir sürprizlerle dolu bir kız. İkinci sezonda da izleyiciyi şaşırtacak tarafları olacağını düşünüyorum. Daha fazlasını söylemeyeyim.

Nehir’e karşı izleyicilerin tepkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Seyircinin takdiri ne ise ona saygı duyuyorum. Rolüme odaklı, yoğun tempoda çalışırken olumlu ya da olumsuz yorumlara fazlasıyla odaklanmanın çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Benim için önemli olan karakteri doğru anlamak ve elimden gelenin en iyisini yaparak ona hayat vermek. Sonrasında seyircinin ne hissettiği ve nasıl yorumladığı onlara ait.

Peki, bu tempoda yazmaya devam edebiliyor musunuz? Bir kitap müjdesi gelir mi?

Gelecek… Hâlâ en sevdiğim şeylerden biri yazmak. Şu sıralar yoğunluktan dolayı yazmaya eskisi kadar vakit ayıramasam da yazmak benim için hâlâ çok özel bir yerde. Yazdıklarımı bir gün kitap hâline getirip çıkartmak en büyük hayalim ve hatta hedefim.

Son olarak; yoğun zamanlardan sonra sizi en çok neler dinlendirir?

Şu sıralar en çok uyku… Çok yoğun tempoda, gerçekten büyük emeklerle çekiyoruz “Çirkin”i. Böyle zamanlarda çok vakit ayıramadığım ailemi ve sevdiklerimi görmek benim için en iyi dinlendirici şey oluyor. Onlarla vakit geçirmek, biraz durmak ve günlük yoğunluktan uzaklaşmak bana çok iyi geliyor.