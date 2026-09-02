Yutulan Diş Macunu Gözden Kaçan Glüten Kaynağı Olabilir! – Uzm. Dt. Nurgül Demir

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Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, özellikle çölyak hastası çocuklarda diş macunu seçiminin, gizli glüten riskine karşı neden dikkatle yapılması gerektiğini ve doğru ağız bakımının püf noktalarını paylaşıyor.

Çölyaklı Çocuklarda Diş Macunu Seçimi Neden Önem Taşıyor?

Çocuklarda ağız ve diş sağlığını korumak için kullanılan diş macunlarının içeriği, son yıllarda daha fazla önem kazanmaya başladı. Özellikle küçük yaş grubundaki çocukların, diş fırçalama sırasında bir miktar diş macununu istemsiz olarak yutabildiğini görüyoruz. Bu nedenle çölyak hastalığı olan çocuklarda yalnızca beslenmede değil, ağız bakım ürünlerinde de glüten içeriğinin sorgulanması önem kazanıyor. Çölyak hastalığı bulunan çocuklarda, üreticisi tarafından glütensiz olduğu açıkça belirtilen ve güvenilir içerik bilgisi sunan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Glütensiz Diş Macunu Her Çocuk İçin Gerekli mi?

“Glütensiz” ibaresi taşıyan diş macunlarının, diş çürüklerini önlemede standart çocuk diş macunlarından daha üstün olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bu ürünlerin temel amacı, çölyak hastalarının istemsiz glüten maruziyetini en aza indirmek ve ailelerin güvenle kullanabilecekleri alternatifler sunmak.

Glüten hassasiyeti olmayan çocuklarda ise yalnızca “glütensiz” etiketi taşıması, tek başına bir diş macununu daha sağlıklı veya daha etkili hâle getirmiyor. Asıl belirleyici olan; çocuğun yaşına ve çürük risk durumuna göre profesyonel olarak önerilen florür içeriği, güvenilir formülasyon ve doğru teknikle fırçalama alışkanlığıdır.

“Glütensiz” Etiketi Yanlış Bir Güven Hissi Oluşturmamalı

Ebeveynlerin yalnızca “glütensiz” ibaresine odaklanarak değil, çocuğun çürük risk durumuna göre diş macunu seçimi yapması gerekir. Çünkü piyasadaki bazı glütensiz çocuk diş macunları florür içermeyebiliyor. Florür, çocukluk çağı çürüklerini önlemedeki etkinliği bilimsel kanıtlarla desteklenen bileşendir ve diş sağlığının korunmasında rolü büyüktür. Özellikle çürük riski yüksek çocuklarda, yalnızca glütensiz olduğu için florürsüz bir ürünün tercih edilmesi ağız sağlığı açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Glüten hassasiyeti bulunmayan çocuklarda glütensiz diş macunu kullanmanın diş sağlığı açısından ilave bir fayda sağlamayacağını da söyleyebiliriz.

Doğru Diş Macunu Seçimi Kadar Doğru Fırçalama da Önemlidir

Çocuklarda diş çürüklerinden korunmanın temelini; yaşa uygun olarak seçilmiş bir diş macunu ile dişlerin günde iki kez doğru teknikle fırçalanması, şeker tüketiminin sınırlandırılması ve düzenli diş hekimi kontrolleri oluşturur. Çölyak hastalığı olan çocuklarda ise bu önerilere ek olarak, güvenilir şekilde glütensiz olduğu belirtilen ağız bakım ürünlerinin tercih edilmesi, istemsiz glüten maruziyetini azaltmaya katkı sağlayabilir.