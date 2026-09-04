Kum Saati
0 yorum
49
Beli vurgulayan pili ve katman detaylı görünümler; siyah, beyaz ve gri tonlarıyla modern bir zarafete dönüşüyor.
Beli vurgulayan pili ve katman detaylı görünümler; siyah, beyaz ve gri tonlarıyla modern bir zarafete dönüşüyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.
Moda dünyasının hem asil hem modern bir kontrast yaratan zamansız ikilisi mavi ve siyah renkleri kombinlerde şıklığı
Eylül ayının bende her zaman iki farklı duyguyu bir araya getiren özel bir yeri vardır. Okul yıllarımda
Esen Matraş ve Fenerbahçeli millî futbolcu İsmail Yüksek, Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Sezonun