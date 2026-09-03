Bee Goddess Işıltısı İyiliğe Dönüştü
Bee Goddess, dönüşümün ve yaşam gücünün sembolü olan Naya Koleksiyonu için Bodrum’da anlamlı bir buluşmaya imza attı.
Caresse Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Bee Goddess kurucusu ve kreatif direktörü Ece Şirin konuklarla bir araya geldi. Davette iş, sanat, moda ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin isim, yılan formunun merkezde olduğu koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu. Gecenin sosyal sorumluluk boyutunda ise; satışların bir bölümü, çocukların eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla Kansersiz Yaşam Derneğine bağışlandı.