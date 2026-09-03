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Bee Goddess Işıltısı İyiliğe Dönüştü

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Bee Goddess Işıltısı İyiliğe Dönüştü

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Bee Goddess, dönüşümün ve yaşam gücünün sembolü olan Naya Koleksiyonu için Bodrumda anlamlı bir buluşmaya imza attı.

 

Caresse Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Bee Goddess kurucusu ve kreatif direktörü Ece Şirin konuklarla bir araya geldi. Davette iş, sanat, moda ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin isim, yılan formunun merkezde olduğu koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu. Gecenin sosyal sorumluluk boyutunda ise; satışların bir bölümü, çocukların eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla Kansersiz Yaşam Derneğine bağışlandı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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