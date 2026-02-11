Sevgililer Günü Röportajı: Sena-Alican Bostancı

En Son Davetler
Çocukluk yıllarından bugüne uzanan ilişkilerini; güven, sorumluluk ve birlikte büyümek üzerine kurulu bir bağ olarak tanımlayan Sena ve Alican Bostancı, tanışma hikâyelerinden romantik gezilerine, aşkın onlar için ne ifade ettiğini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

 

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Sena Bostancı: Yeniköy’de sadece iki tane ilkokul vardı; birinde ben, birinde de o okumuştu. Ben öğretmen lisesindeyken Alican, Anadolu lisesindeydi. Ortak arkadaşlarımızla bir müzik grubu dahi vardı; en yakın arkadaşımın da çocukluk arkadaşıydı. Kendisinden yıllardır haberdardım ancak, bizim tanışmamız en yakın arkadaşım sayesinde oldu. Dört yaşımdayken Alican’ın annesi ve teyzesi ile tanışmışım; komşumuzun aile dostlarıymış, ben oradayken onlar da ziyarete gelmiş!

 

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Sena Bostancı: Bence koşulsuz bir teslimiyettir. Gözlerimi kapatıp kendimi boşluğa bırakırsam onun tutacağından eminim. Bir insanı bu denli yoğun ve kuvvetli sevgi, heyecan, minnet, fedakârlık ve tutkuyla sarmalamak cesareti korkutucudur. Benden alınanlar için hiç üzülmüyorum derdim hep; belki de karşılığında yoluma o çıktı, ayaklarıma batan tüm dikenleri temizledi, beni iyileştirdi. O benim Fuji dağım.

Alican Bostancı: Aşk bana göre bir sorumluluktur, çünkü bana öğrettiği şey en başta buydu. Sorumluluk sahibi olmayı öğretti. Sadece bireysel karar almayı değil, çoğul düşünmeyi öğretti. Beni büyüttü. İyi ki de bunları yaptı diyorum her zaman. Aslında bir yönden yolumu bulmamı sağladı diyebilirim. Benim için hayatımı kökünden değiştiren bir şeydi, hâlâ da öyle. Aşk olmasaydı şu an olduğum kişi olamayabilirdim.

 

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Sena Bostancı: Birlikte on dört Sevgililer Günü kutladık, en harikası Alican’ın benim adıma barınaklara mama bağışı yapmasıydı.

Alican Bostancı: Sena çok sevdiğim bir metal grubunun konser biletini almıştı bana. Tabii hiç beklemiyordum, çok şaşırmıştım.

 

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Sena Bostancı: İtalya, Toskana’daydık bu yaz. Sadece ikimiz, yemyeşil yollar ve uzun araba yolculukları… Harikaydı!

Alican Bostancı: İtalya’da gerçekleştirmiştik. Roma’dan araba kiralayıp Toskana bölgesini gezmiştik. Çok sıcaktı fakat çok güzel anılarımız oldu. Gerçekten, yaşlılığımızda bile bize konuşacak güzel şeyler bıraktı o tatil.

 

14 Şubat için planınız nedir?

Sena Bostancı: Ben yapmadım, bakalım Alican ne yapacak…

Alican Bostancı: Detayları burada veremeyeceğim, üzgünüm. Sürpriz olsun!

 

Özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihiniz ne olurdu?

Sena Bostancı: Uzun kollu, vatkalı ve sırt dekolteli siyah elbise, ince çorap ve topuklu ayakkabı; içinde kendimi en rahat hissettiğim kombinlerin başındadır.

Alican Bostancı: Tabii ki kaliteli bir takım. Her erkeğin olmazsa olmazıdır.

 

Dünyada veya Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Sena Bostancı: İstanbul. Türkiye’de de, dünyada da. İkinci sıraya Viyana ya da Brugge’ü koyabilirim. Belki bir de Colmar.

Alican Bostancı: Boğaz’da doğup büyümüş bir insan olarak asla vazgeçemediğim o manzara Boğaz manzarası. Kesinlikle İstanbul. Onun dışında gezdiğim yerlerden Viyana’yı söyleyebilirim, Salzburg da olabilir.

 

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Sena Bostancı: Benim güvenli alanımda hissettiğim bazı kült filmler var ve romantik kategorisinin en başındaki isim Titanik.

Alican Bostancı: Burada romantik filmlere düşkün olmadığımı itiraf edeyim… Ben genelde izlediğim filmin alt metninde o romantizmi anlayabiliyorsam beni mutlu eder. Örnek vermek gerekirse John Wick serisinde bile hikâyenin alt metninden kaynaklı romantizmi çok net yaşayabilirim.

