Bir Dilek Bin Mutluluk
Make-A-Wish Türkiye, Dünya Dilek Günü’nü Fairmont Quasar İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı.
Derneğin gönüllü elçisi Ebru Şahin’in de katıldığı organizasyonda, tehlikeli hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve aileleri gün boyu süren atölye çalışmaları ve eğlenceli aktivitelerle moral depoladı. Etkinlikte konuşan Ebru Şahin, bu ailenin bir parçası olmaktan duyduğu heyecanı dile getirirken, çocukların kendisine verdiği umut ve neşenin paha biçilemez olduğunu vurguladı. Gecede ayrıca, geçmişte dilekleri gerçekleşen gençlerin ilham veren hikâyeleri paylaşıldı ve destekçilere plaketleri takdim edildi.