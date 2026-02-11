Sevgililer Günü Röportajı: Kübra-Salim Çiftci

yazan: MAG 144

Sosyal medya fenomeni Kübra Özel Çiftci ve iş insanı eşi Salim Çiftçi, üniversite yıllarında başlayan ilişkilerini bugün güven ve paylaşımla tanımlıyor. Sevgililer Günü’nü “iyi ki” demenin keyifli bir bahanesi olarak gören çift, aşka olan yaklaşımlarını MAG Okurları için anlatıyor.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Kübra Özel Çiftci: Ben o sıralar üniversitedeydim. Okul çıkışı, okulumuzun yakınında bir kafede arkadaşımla otururken Salim beni görmüş ve yanındaki arkadaşına “Bu kızla mutlaka tanışmam lazım.” demiş. O arkadaşı da bizim okuldandı ve bizi orada tanıştırdı.

Salim Çiftci: Onu gördüğüm ilk an “Ben bu kızla evlenirim, beni mutlaka tanıştırman lazım!” dedim. O gün bugündür, on birinci senemizi doldurduk. Hani bir söz var ya “Bazen ilk görüşte bilirsin o insan senin kaderindir; bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.” diye. İşte tam buydu ikimiz için de, birbirimizi görünce: “Artık tamamlandım…” hissi.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Bizce aşk ilk zamanlar çok büyük bir tutkuyla başlayan, sonrasında yerini güvene ve her zaman her koşulda birbirini desteklemeye, daha iyisini yapabilmesi için cesaretlendirmeye bırakan ve onun mutluluğuyla mutlu olmayı sağlayan bir duygudur.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Kübra Özel Çiftci: Benim doğum günüm 19 Şubat, yani Sevgililer Günü’nden beş gün sonra. Biz her sene, Sevgililer Günü ve doğum günümü birleştirip benim istediğim bir ülkeye tatile gidiyoruz. Orada beğendiğim bir şey olursa Salim bana hediye almış oluyor.

Salim Çiftci: Maddi değerinden çok, anlamı olan; tamamen bana özel düşünülmüş ve tasarlanmış hediyeler beni çok daha mutlu eder.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Bizce tatlı bir gün. Etrafa verdiği mutlu enerjiyi seviyoruz. Tabii ki aşkı tek bir güne sığdıramayız ama Sevgililer Günü de, durup “iyi ki” demek için güzel bir bahane.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Kübra Özel Çiftci: Buna tek bir cevap vermek çok zor, çünkü Salim’le, Lisa doğmadan önce baş başa gittiğimiz tüm seyahatler hep çok romantikti, bize hep çok iyi geldi. Lisa doğduktan sonra romantizm yerini eğlenceye bıraktı, o bizim neşe kaynağımız.

Salim Çiftci: 2023 yazı, Capri tatili.

14 Şubat için planınız nedir?

Kübra Özel Çiftci: Henüz planlamadık, biz biraz son dakikacıyız, büyük ihtimalle yine benim doğum günümle birleştirip kızımızla birlikte mini bir yurt dışı tatili…

Özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihiniz ne olurdu?

Kübra Özel Çiftci: Özel bir randevuysa abartıya kaçmadan şık gözükmeliyim, aynı zamanda içerisinde de rahat etmem gerekir. Günlük giyimden farkı olmalı bence, ona değer verip hazırlandığımı fark etmeli. Şık bir elbise tercih ederim. Eğer randevu geceyse topuklu ayakkabı, ışıltılı takılar ve abartısız “fresh” bir makyaj. Kısaca, abartısız şıklık.

Salim Çiftci: Kübra ne derse onu giyerim.

Dünyada veya Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Dünyada Paris. Ne zaman gitsek, sanki romantik bir filmin içerisindeymişiz ve başrol bizmişiz gibi. Türkiye’de Marmaris, Kaş ve Fethiye; bu üç yerin de doğası muhteşem. Baş başa, çift olarak gidildiğinde en romantik doğa manzaralarını, gün batımlarını buralarda izleyebilirsiniz.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Pretty Woman. Evde film gecesi yapıp defalarca izlemişizdir.