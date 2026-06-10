Farklı Disiplinler Tek Koleksiyonda Buluştu
Misela ve Esma Dereboy, birlikte hazırladıkları yeni koleksiyonlarını şık bir davetle tanıttı.
Misela House No.7 Akaretler mağazasında düzenlenen davete Misela’nın kurucusu Serra Türker Bayır ve Esma Dereboy ev sahipliği yaptı. Tasarım dünyası ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı davette Bayır ve Dereboy’un ortak zanaatkârlık anlayışlarını birleştirdikleri özel ev ve sofra koleksiyonu sergilendi. Baharın enerjisini yansıtan koleksiyon, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.