En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris tasarim dvd motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york bulten digital-art gezi mobilya-dekorasyon astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video bakim defile trendy tercihler saglik sanat mekan kapak-konusu sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Farklı Disiplinler Tek Koleksiyonda Buluştu

Melis Ağazat
Serra Türker Bayır, Arzu Sabancı, Esma Dereboy
Davet, Etkinlik, Kutlama

Farklı Disiplinler Tek Koleksiyonda Buluştu

yazan:
106

 

Misela ve Esma Dereboy, birlikte hazırladıkları yeni koleksiyonlarını şık bir davetle tanıttı.

 

Misela House No.7 Akaretler mağazasında düzenlenen davete Misela’nın kurucusu Serra Türker Bayır ve Esma Dereboy ev sahipliği yaptı. Tasarım dünyası ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı davette Bayır ve Dereboy’un ortak zanaatkârlık anlayışlarını birleştirdikleri özel ev ve sofra koleksiyonu sergilendi. Baharın enerjisini yansıtan koleksiyon, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

-1
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet, Etkinlik, Kutlama

  Moda dünyasının uzun soluklu ortaklıklarından Moda Tutkusu x Love my body, yeni sezon birlikteliklerini ve 2026 ilkbahar/yaz

Etkinlik

  İnşaat sektörünün köklü ve güvenilir isimlerinden Karakoç Group, Ankara’nın prestijli bölgesi İncek’te hayata geçirdiği yeni projesi Sky

Etkinlik, Sanat

  Make-A-Wish Türkiye, Dünya Dilek Günü’nü Fairmont Quasar İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı.   Derneğin gönüllü elçisi