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Zirvede Yaşam Başlıyor

ZÜLKÜF KARAKOÇ
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BERK OKTAY
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ZÜLKÜF KARAKOÇ
Etkinlik

Zirvede Yaşam Başlıyor

yazan:
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İnşaat sektörünün köklü ve güvenilir isimlerinden Karakoç Group, Ankaranın prestijli bölgesi İncekte hayata geçirdiği yeni projesi Sky Zenith İncekin lansmanını gerçekleştirdi.

İki gün süren davete, iş dünyasından çok sayıda önemli isim, gayrimenkul yatırımcıları, sektör temsilcileri ve projenin reklam yüzleri olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy da katıldı. Karakoç Group Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Karakoç’un ev sahipliğinde yapılan açılış programı, Ankara’nın yeni ikon adayını yakından görmek isteyen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. MAG PR Solutions katkılarıyla düzenlenen organizasyonda konuklar proje detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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