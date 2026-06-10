Zirvede Yaşam Başlıyor
İnşaat sektörünün köklü ve güvenilir isimlerinden Karakoç Group, Ankara’nın prestijli bölgesi İncek’te hayata geçirdiği yeni projesi Sky Zenith İncek’in lansmanını gerçekleştirdi.
İki gün süren davete, iş dünyasından çok sayıda önemli isim, gayrimenkul yatırımcıları, sektör temsilcileri ve projenin reklam yüzleri olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy da katıldı. Karakoç Group Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Karakoç’un ev sahipliğinde yapılan açılış programı, Ankara’nın yeni ikon adayını yakından görmek isteyen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. MAG PR Solutions katkılarıyla düzenlenen organizasyonda konuklar proje detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.