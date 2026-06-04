Beyaz Önlüğün Gülen Yüzü – Dr. Sonay Öztan Gökhan

yazan: MAG 122

Estetik diş hekimliği alanındaki çalışmaları ve ekranlardaki enerjik duruşuyla dikkat çeken Dr. Sonay Öztan Gökhan, mesleğine duyduğu tutkuyu yıllardır başarıyla sürdüren isimlerden biri. Hem hekimlik kariyeri hem de medya dünyasındaki deneyimleriyle öne çıkan Dr. Gökhan meslek yolculuğunu, başarılarının sırrını ve hastalarıyla kurduğu bağı MAG Okurlarıyla paylaştı.

Bugün başarılı bir hekim ve ekran yüzüsünüz. Peki, diş hekimi olmaya nasıl karar vermiştiniz?

İlkokul yıllarından itibaren çalışkan bir öğrenciydim. Hep en iyisi olmak istiyordum. Üniversite sınavında, tıp fakültesi istememe rağmen aşırı heyecan yapıp diş hekimliğini kazandım; ilk yılda da çok sevdim ve devam etmeye karar verdim. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesinden 1995 yılında mezun oldum.

İtalya’da implantoloji üzerine master yaparak eğitiminizi uluslararası bir boyuta taşımıştınız. Avrupa’daki ekol ile Türkiye’deki diş hekimliği yaklaşımlarını kıyasladığınızda, hastalarınıza sunduğunuz en büyük fark nedir?

Avrupa’da; diş hekimliğinde bizler kadar tecrübeleri yoktur. Biz çok hasta bakıyoruz ve her hasta ayrı vaka olduğu için bizler çok daha tecrübeli olarak hastalarımıza tedavi seçeneklerini sunuyoruz.

Kariyeriniz boyunca birçok kez “Yılın En İyi Diş Hekimi” ödülüne layık görüldünüz. Bu başarı istikrarını neye borçlusunuz?

Ben mesleğimi çok severek yapıyorum ve her hastada, her vakada ayrı bir heyecanla çalışıyorum. O hasta ile iyi bir iletişim kurmaya çalışıyorum. Mesleği sevmek ve gelişmeleri yakından takip etmek, sanırım başarının altındaki en önemli nokta.

Sağlık konusunda sosyal medyada ve televizyonda çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Bir medya figürü olarak, doğru bilgiyi halka ulaştırmadaki sorumluluğunuzu nasıl tanımlarsınız?

İnternette, sosyal medyada o kadar çok yanlış bilgi mevcut ki! Ben her zaman inandığım şeyleri yapmaya ve bunu medyadan, televizyondan duyurmaya gayret ediyorum. Bilimselliğin dışına çıkmadan, kendim ve ailemde uygulamayacağım hiçbir ürünü, tedaviyi hastalarıma önermem.

Televizyonda oldukça enerjik ve şık görünüyorsunuz. Peki, kameralar kapandığında ve beyaz önlüğünüzü giydiğinizde, hastalarınız nasıl bir Sonay Öztan Gökhan ile karşılaşıyor?

Hastalarım her zaman beni enerjik ve güler yüzlü, onlara aynı Sonay olarak davrandığım için çok severler. Mümkün olduğu kadar, hastalarıma verdiğim değer ve saygıdan dolayı bakımlı, temiz, düzenli görünmeye çalışırım.

Özellikle malzeme konusundaki herhangi bir eksikte tabii ki çok sinirlenirim; çalışma arkadaşlarım bundan şikâyetçi ama her şey ofiste kalır, gün bittiğinde her şey unutulur.

Kısaca ben rol yapamam; dümdüz, gülen, neşeli bir kadınım.