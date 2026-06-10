12. Yıla Özel Şık Kutlama
Moda dünyasının uzun soluklu ortaklıklarından Moda Tutkusu x Love my body, yeni sezon birlikteliklerini ve 2026 ilkbahar/yaz koleksiyonlarını seçkin bir davetle kutladı.
Birlikte tamamladıkları on ikinci yılı ve yirmi üçüncü sezonu temsil eden koleksiyon, Beyoğlu’ndaki Kontuar Pera’da düzenlenen özel bir geleneksel yemek davetiyle tanıtıldı. Adil Işık Group çatısı altında yer alan Love my body ile Türkiye’nin öncü moda influencer’larından Yasemin Öğün’ün yaratıcısı olduğu Moda Tutkusu ortaklığındaki bu özel geceye; Zehra Işık ve Yasemin Öğün ev sahipliği yaptı. Şef Mustafa Otar’ın yönetimindeki Kontuar Pera’nın tarihî ve gastronomik atmosferinde gerçekleşen etkinliğe moda, cemiyet ve kreatif dünyadan çok sayıda ünlü isim katılarak markanın zamansız tasarım çizgisini ve sürdürülebilir başarı hikâyesini birlikte paylaştı.