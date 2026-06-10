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12. Yıla Özel Şık Kutlama

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EMRE IŞIK
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RACHEL ARAZ
Davet, Etkinlik, Kutlama

12. Yıla Özel Şık Kutlama

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Moda dünyasının uzun soluklu ortaklıklarından Moda Tutkusu x Love my body, yeni sezon birlikteliklerini ve 2026 ilkbahar/yaz koleksiyonlarını seçkin bir davetle kutladı.

 

Birlikte tamamladıkları on ikinci yılı ve yirmi üçüncü sezonu temsil eden koleksiyon, Beyoğlu’ndaki Kontuar Pera’da düzenlenen özel bir geleneksel yemek davetiyle tanıtıldı. Adil Işık Group çatısı altında yer alan Love my body ile Türkiye’nin öncü moda influencer’larından Yasemin Öğün’ün yaratıcısı olduğu Moda Tutkusu ortaklığındaki bu özel geceye; Zehra Işık ve Yasemin Öğün ev sahipliği yaptı. Şef Mustafa Otar’ın yönetimindeki Kontuar Pera’nın tarihî ve gastronomik atmosferinde gerçekleşen etkinliğe moda, cemiyet ve kreatif dünyadan çok sayıda ünlü isim katılarak markanın zamansız tasarım çizgisini ve sürdürülebilir başarı hikâyesini birlikte paylaştı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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