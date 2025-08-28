Prof. Dr. Zeki Can Meme Estetiğinde Merak Edilenler

yazan: MAG 24

Hem estetik kaygılar hem de fiziksel konfor için başvurulan en yaygın operasyonlardan biri olarak meme estetiğini açıklayan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Zeki Can, meme büyütme ve küçültme operasyonlarına dair merak edilenleri, doğru yöntemleri ve hastaların iyileşme sürecine dair ipuçlarını MAG Okurları için anlatıyor.

Meme estetiği operasyonlarına en çok kimler başvuruyor? Bu işlemler için ideal yaş aralığı nedir?

Meme estetiği ile ilgili bize başvuran hastaları üç gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi doğuştan meme küçüklüğü şikâyeti olan kadınlar, ikincisi doğum sonrası memenin içinin boşalması ve sarkması şikâyeti olan kadınlar, üçüncü grup ise memeleri çok büyük olup günlük hayat kalitelerini etkileyen kadınlardır. Bu üç çeşit hasta grubunu saydıktan sonra ideal bir yaş aralığından söz etmemiz mümkün değil. Ne zaman ihtiyacınız olursa meme ile ilgili şikâyetiniz her ne ise, bir plastik cerrah ile konuşarak arzu ettiğiniz meme şekline kavuşmanız mümkündür, bunun bir yaş sınırlaması yoktur.

Meme büyütme operasyonunda en çok tercih edilen ve en güvenli yöntem hangisidir?

Meme büyütme operasyonlarında en güvenilir yöntem silikon meme protezleridir, çünkü silikon uzun zamandır tanıdığımız, insan vücudunda en az reaksiyon uyandıran maddedir. Silikonun sadece meme büyütmede değil; örneğin çene eklemi ve parmak eklemi protezlerinde de olduğu gibi geniş bir kullanım alanı vardır. Silikon ile ilgili uzun süreli bir veri tabanımız var ve bize güvenilir olduğunu ispat etmiş bir maddedir. Bunun yanında reklamı yapılan hazır olarak dışarıdan alınan dolgu maddeleri ile meme büyütme bir alternatif olarak hastalara sunulsa da; meslek hayatımda gördüğüm, bunların son derece problemli ve komplikasyona açık maddeler olduğudur. Artı olarak, bu tür dolgu maddelerinin sonuçları stabil olmayıp kalıcılığı çok tartışmalıdır. Bunun yanında hastanın kendi yağı ile meme büyütme şeklinde bir alternatif olsa da, bu da yağın erime oranını önceden bilemediğimiz için güvenilir bir yöntem değildir. Özet olarak; meme küçüklüğünden şikâyet eden bir hastamıza, güvenmesini tavsiye edeceğimiz şey silikon meme protezi uygulamalarıdır.

Meme estetiği ameliyat teknikleri ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Siz meme estetiğinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

Meme büyütme ameliyatı için bana gelen hastaların iletişim çağımızda bir ön bilgileri oluyor ve en çok sordukları sorulardan birisi; nasıl bir protez şekli seçilmesi gerektiği ve bu protezin konulacağı yer oluyor. Protezin konulacağı yer memenin altı ya da göğüs kasının altı olabilir. Buna karar vermek için hastamızın ölçüleri belirleyicidir. Eğer hastamızın memesi çok küçük ve ihtiyacı olan protezin çapı mevcut meme çapından büyük ise o zaman protezi dışarıdan fark edilmemesi için daha derin bir plana, yani kas altına koymamız gerekir. Ama meme çapı yeterli ise o zaman hemen meme dokusunun altına da koyabiliriz. Özet olarak, sizin göğüs kafesi ve mevcut meme ölçüleriniz bu konuda belirleyici olacaktır. Buna doktorunuz karar verir. Meme protezi ameliyatlarını ben memenin alt kısmında, sütyen baleninin oturduğu yerin hemen bir buçuk santimetre üzerinden, dört santimlik bir kesi ile yapıyorum. Bunun yanında meme ucundan ve koltuk altından meme protezi uygulamaları yapılmakla birlikte meme ucundan yapılan ameliyatlarda meme ucu hassasiyetinin azalması ihtimalinin olması nedeniyle; koltuk altından yapılan işlemlerde de özel bir protez tipi kullanılmasının gerekmesi ve bu protezin çok güvenilir olmaması nedeniyle tercih etmiyorum.

Meme küçültme ameliyatlarında ise genelde hastalarımızın çok iyi bildiği ameliyat sonucunda kalan ameliyat izine göre adlandırılan ters “T” yöntemi genelde uygulanılmaktadır; ancak ben uygun vakalarda, yani memesi dev ölçülerde olmayan hastalarımda, sadece yukarıdan aşağıya lolipop şeklinde iz bırakan bir yöntemi tercih ediyorum. Bu şekilde; bütün iz, bikini altında kalmakta ve hem kişisel olarak beni hem de daha az iz kaldığı için hastalarımı daha çok tatmin etmektedir.

Meme protezi uygulamalarında hastalarımızın bilmeleri gereken en önemli şey, o andaki memelerinin durumudur. Bunun yanında göğüs kafesinin çapı ve de var ise sarkma durumu ile derecesi çok önemlidir. Memenin içinin boşaldığı ve sarkmanın çok az olduğu durumlarda sadece meme protezi ile sorun halledilebilir iken daha ileri derecede sarkmalarda mutlaka memeyi toparlama işlemi de aynı seansta yapılmalıdır. Biz buna meme büyütme artı mastopeksi ameliyatı diyoruz. Sarkmanın fazla olduğu durumlarda sadece protez ile sorunu çözmeye çalışmak erken dönemde istenmeyen estetik görüntülere neden olabilir ki ben kişisel olarak özellikle bu durumu hastalarıma detaylı olarak anlatmayı tercih ederim.

Bu tarz operasyonları düşünen ama çekincesi olan kişiler için neler söylemek istersiniz?

Meme büyütme ameliyatları plastik cerrahi alanında en kısa sürede hastalarımızı mutlu eden ve istedikleri görüntüyü en kısa sürede sağlayan ameliyatlarımızdan biri olması nedeniyle çok popülerdir. Yani bugün olmayan bir şey, yarın sizin oluyor diyebiliriz. Bu meme büyütme ameliyatları, kişinin ayna karşısındaki öz güvenini artırdığı gibi kıyafet ve iç çamaşırı seçiminde de özgürlük sağlamaktadır. Meme küçültme ameliyatları ise; büyük memenin günlük hayat kalitesini düşüren sırt, ense ağrıları, pişikler gibi fiziki şikâyetlerin ortadan kalkmasının yanında yine genel görünümü çok büyük oranda değiştirdiği için kısa sürede hastalarımızı mutlu etmektedir. Bana göre meme küçültme ameliyatlarında günlük hayat kalitesinin artması, en önemli kazanç konusudur. Bu nedenle meme küçültme ameliyatından çekinen hastalarımıza, diğer estetik ameliyatlarının aksine pozitif yönde destek olup ameliyat olma yönünde karar vermeleri için yardımcı olmayı tercih ederim.

Meme estetiği operasyonlarından sonra iyileşme süreci hakkında bilgilendirir misiniz?

Meme büyütme ameliyatlarında kişinin kendisine ayıracak iki haftalık bir süresinin olmasını öneririm, çünkü vücudunuzda olmayan bir hacmi, yani silikon protezi oraya yerleştirdiğimiz takdirde bir gerginlik olacak ve bu da sizin hareketinizi bir miktar kısıtlayacaktır. Zaten biz de özellikle kollarınızı erken dönemde çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bunun nedeni protezin bizim koyduğumuz yerde kalması ve orada yerleşmesidir. Siz kollarınızı ameliyat sonrası aşırı derecede kullanırsanız göğüs kası aktivitesi ile protez yukarı çıkma eğiliminde olur ve arzu edilen estetik sonucu etkileyebilir. Biz bunun için hastalarımıza korse şeklinde bir sütyen ve meme üzerinden bir bant uygulamasını iki hafta süreyle öneriyoruz. Küçültme ameliyatlarında hastalarımızın çok daha az şikâyeti olur. Biraz önce bahsettiğim gibi ağırlıktan kurtulan beden çok daha rahatlar, hareket yeteneği, günlük yaşam konforu artar. Meme küçültme hastalarına korse şeklinde bir sütyeni iki ila üç hafta arasında kullanmalarını öneriyoruz. Bu sütyen hem hastalarımıza bir konfor sağlar hem de memeye verdiğimiz şeklin yerleşmesi için yardımcı bir faktördür.