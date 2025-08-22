Kalpten Gelen Moda – Recordis Paris

yazan: MAG 33

İstanbul’dan dünyaya açılan cesur ve duygusal bir tasarım dilinin izlerini taşıyan Recordis Paris’in kurucusu Enes Karakaş, markanın hikâyesini, moda dünyasında duygulara nasıl yer açtığını ve aşk temasının tasarımlardaki çok katmanlı yansımasını MAG Okurları için anlatıyor.

Markanızın kuruluş hikâyesini paylaşır mısınız?

Recordis Paris, kalpten gelen güçlü bir çağrıyla doğdu. Moda benim için sadece bir ürün değil; geçmişi, bugünü ve hisleri birleştiren bir anlatı biçimi. Latincede “recordis” kelimesi “kalbi delip geçmek” anlamına gelir. Bu ifade, markamızın ruhunu ve tasarım yolculuğumu en net şekilde yansıtıyor… Markayı kurarken amacım sadece giyilebilir kıyafetler yaratmak değil, aynı zamanda cesurca sevmenin ve yaşamanın farklı yönlerini ifade eden bir dünya inşa etmekti. Her detayda, kalpten gelen bir anlatı var. İlk koleksiyonumuz olan Mon Jules’da bu anlatının temel taşlarını ortaya koyduk; ardından ise duygusallığın zarafetle buluştuğu Éthéré koleksiyonuyla yolculuğumuza devam ettik.

İstanbul merkezli bir markanın “Paris” imzası taşıması tesadüf mü, yoksa bilinçli bir strateji mi?

Bu bilinçli bir tercih. “Recordis” kelimesi kalbi delip geçen bir gücü ifade ederken; “Paris”, markamızın kimliğinde Doğu’nun duygusallığını ve Batı’nın dilini buluşturan zamansız bir zarafeti simgeliyor. İstanbul’un dinamizmiyle Paris’in zamansız zarafetini bir araya getirerek kimliğimizi iki yönlü inşa ettik: Doğu’nun duygusu, Batı’nın dili. Bu kombinasyon, markanın evrenselliğini ve sınırların ötesindeki duruşunu vurguluyor.

Tasarımlarınızda aşk temasını çok katmanlı olarak işliyorsunuz. Bu soyut kavramı somutlaştırırken nelerden ilham alıyorsunuz? Aşkı bir duygu olmaktan çıkarıp bir tasarım dili haline getirmenizi sağlayan kişisel bir hikayeniz var mı?

Aşk, benim için sadece romantik bir duygu değil; aynı zamanda kırılganlık ve güç, karmaşa ve düzen, cesaret ve sarsılmazlık arasında bir denge. Tasarımlarımda bu zıtlıkları ve çok katmanlılığı yansıtıyorum: Net çizgilerle organik formlar, yumuşak dokularla sağlam duruşlar bir arada… Kişisel olarak, aşkın en zor ve karmaşık halleriyle yüzleşmek, benim için tasarım dilimi şekillendiren en büyük ilham kaynaklarından biri oldu. Hayatım boyunca sevmeyi ciddiye aldım; sevmenin, mutluluğunun yanı sıra zorlukları, acıları ve dönüştürücü gücünü de deneyimledim. Bu deneyimler, her koleksiyonuma derinlik ve özgünlük katıyor… Her koleksiyon, bu içsel yolculuğun bir parçası. Örneğin; Mon Jules koleksiyonunda daha ham ve cesur bir aşkın izlerini sürerken, Éthéré koleksiyonunda hafiflik ve şiirsellik ön plana çıktı.

Koleksiyonlarınızda en çok tercih ettiğiniz kumaşlar ve dokular hangileri?

Kumaş seçerken sadece teknik özelliklere değil, dokunduğunda uyandırdığı hisse de önem veriyorum. Pamuk, viskon, tencel gibi doğal ve yaşanabilir materyallerin yanı sıra; organze gibi kırılgan ama güçlü anlatımı olan kumaşları da tercih ediyorum. Kumaş, bir cilt gibidir; üzerindeki her kırışıklık, her doku bir hikâye anlatmalı. Bu yüzden tasarımlarımda hafif pürüzlü ve yüzey oyunları olan dokuları önemsiyorum.

Recordis Paris’in önümüzdeki yıllarda dünyaya vermek istediği en güçlü mesaj nedir?

Benim için gerçek güç, kalbimi korkusuzca ortaya koyabilmek. Recordis Paris’i yaratırken, sadece kıyafet üretmek değil; kendimi ve duygularımı en özgün hâlimle ifade etmek istedim. İlhamım, cesurca sevmek ve duygularımı saklamadan yaşamak. Bu benim duruşum, yaşam tarzım ve sanatım. Moda benim için sadece giysi değil; duygularımı, hikâyemi ve karakterimi taşıyan bir dil. Dünyaya vermek istediğim mesaj basit: Recordis ol, korkma ve kalpten yaşa.

Recordis Paris’in gelecek planları neler?

Şu anda Türkiye’de ve Amerika’da seçkin satış noktalarımız var ve işlerimiz oldukça iyi gidiyor. Markaya olan ilgi, ilk günden beri beklediğimizden çok daha yüksek ve bu bizi çok motive ediyor. Gelecekte, Recordis Paris’in tasarımlarını sürpriz ve değerli isimlerin üzerinde görebilirsiniz; bu heyecan verici gelişmeler için hazırlıklarımız sürüyor. Ayrıca, koleksiyonlarımızı daha derin hikâyelerle buluşturup, sınırlı sayıda özel parçalar yaratacağız. Globalde büyümeye devam ederek, tutkuyla ve cesaretle sevmenin sesini daha fazla kişiye duyurmayı amaçlıyoruz.