Kişilere ve Mekânlara Özgün Tasarımlar – İncio Mobilya

yazan: MAG 3

On altı yıllık sektör deneyimini tasarım ve üretim gücüyle birleştirerek mobilyadan iç mimariye uzanan projeler gerçekleştiren İncio Mobilya’nın sahibi Samet Tok, kendi üretim imkânlarıyla kişiye ve mekâna özel çözümler geliştiren, tasarım ve üretimi bir arada ele alan yaklaşımını MAG Okurları ile paylaşıyor.

İncio Mobilya’nın hikâyesini anlatarak başlar mısınız?

İncio Mobilya olarak on altı yıldır sektörde faaliyet gösteriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana kaliteli, özgün ve ihtiyaca yönelik mobilyalar üretmeyi hedefledik. Bugün kendi üretim ve imalat gücümüzle hem bireysel hem de projeye özel çözümler sunuyoruz.

Hem mobilya tasarım hem de mimarlık hizmetleriniz var. Avantajları neler?

Mobilya ve mimarlık hizmetlerini bir arada sunmamız, projeyi tasarımdan üretime kadar bütüncül şekilde yönetmemizi sağlıyor. Böylece müşterilerimiz hem zaman kazanıyor hem de tasarım ile uygulama arasında daha uyumlu sonuçlar elde ediyor.

Kendi mobilya üretim gücünüzün olması tasarım özgürlüğünüzü nasıl etkiliyor?

Kendi üretimimizin olması ölçü, malzeme, renk ve detay konusunda bizi standart ürünlerle sınırlamıyor. Projeye özel tasarımları doğrudan üretebildiğimiz için çok daha özgür ve özgün çözümler geliştirebiliyoruz.

Ürün yelpazenizde neler bulunuyor?

Ürün ve hizmet yelpazemiz oldukça geniş. Konut, villa, hastane, restoran, kafe, ofis ve ticari alanlar başta olmak üzere farklı ölçeklerde projelere özel tasarım ve üretim gerçekleştiriyoruz. Hareketli ve sabit mobilyaların tamamını kendi bünyemizde üretebildiğimiz gibi, iç mimari tasarımdan üretim ve uygulamaya kadar anahtar teslim proje hizmeti de sunuyoruz.

İncio Mobilya ve İnc Mimarlık’ın tasarım imzasını nasıl tanımlarsınız?

Tasarım anlayışımızı işlevsellik, estetik ve kişiye özel çözümler üzerine kuruyoruz. Mekânın ihtiyaçlarına uygun, zamansız ve uygulanabilir tasarımlar ortaya çıkarmaya önem veriyoruz.

Son dönemde müşteriler en çok hangi çözümleri talep ediyor?

Son dönemde özellikle kişiye özel depolama çözümleri, fonksiyonel TV üniteleri, giyinme alanları ve mekâna özel sabit mobilyalar ön plana çıkıyor. Müşteriler artık hem estetik hem de maksimum kullanım alanı sağlayan çözümleri tercih ediyor.