Sevgililer Günü Röportajı: Dilan-Berkay Hardal

yazan: MAG 161

Sevgililer Günü’nü, büyük sürprizler ya da kutlamalar değil, birlikte geçirilen küçük ve anlamlı anları hatırlamak için bir fırsat olarak gören genç oyuncular Dilan ve Berkay Hardal çifti, tanışma hikâyelerinden başlayarak aralarındaki aşkın nasıl büyüdüğünü MAG Okurlarıyla paylaştı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Dilan Hardal: Aslında her şey Instagram’dan başladı. Berkay birkaç kez mesaj atmış, ama ben mesajları fark etmemişim; hatta attıklarını silmiş bile. En sonunda mesajını görüp cevap verdiğimde aramızda kısa bir konuşma süreci oldu… Asıl unutulmaz olan ise ilk kez yüz yüze geldiğimiz andı, çünkü o zamana kadar hiç buluşmamıştık. Berkay bir gece ansızın bana sürpriz yaptı; İstanbul’dan gece uçağına binip Muğla’ya geldi. Sabaha karşı beni arayıp, “Kapıdayım, çık.” dediğinde neye uğradığımı şaşırdım. O dönem annemlerde kalıyordum; herkes uyuduğu için pijamalarım ve terliklerimle odamın camından sessizce çıkıp yanına gittim. Sonra birlikte Köyceğiz’e geçtik, sahilde oturup uzun uzun konuştuk. Sabah olmadan ben tekrar eve döndüm ama aslında her şey o gece başlamış oldu. İlk tanışmamız baştan sona sürpriz, heyecan ve biraz da delilik doluydu.

Berkay Hardal: Tanışma hikâyemiz çağımıza göre klişe kalacaktır belki de ama hayat doğal akışında bizi buluşturamadı; akışını değiştirmek zorunda kaldım diyebilirim. Sosyal medya hesabımdan attığım bir mesajla başlayan arkadaşlık, ani bir şekilde Dilan’ı görme isteğimle bambaşka bir şeye dönüştü ve şimdi buradayız.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Dilan Hardal: Bence aşk, birini sebepsizce sevebilmek. İnsanlar sevmek için çoğu zaman uzun uzun nedenler sıralar; ama gerçek aşk, karşındaki insanı bir bütün olarak, her hâliyle kabul edebilmek. Ben Berkay’a baktığımda sadece yüzünü değil, ruhunu da gördüğümü hissediyorum. Onu olduğu hâliyle sevebilmek, benim için aşkın en gerçek tanımı.

Berkay Hardal: Aşk benim için, uzak bir yoldan eve geri dönmektir. Bunu başka yerlerde de söylemiştim, ama bu tanım benim için hiç değişmedi.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Dilan Hardal: Benim için Sevgililer Günü’nde alınan hediyenin büyüklüğü ya da maddi değeri hiç önemli değil. Hatırlanmak, düşünülmek benim için her şeyden daha kıymetli. Küçük bir çiçek bile o günü benim için özel ve unutulmaz kılmaya yetiyor.

Berkay Hardal: Sevgililer Günü müydü, tam hatırlamıyorum ama tanıştıktan kısa bir süre sonra Dilan’ın bana aldığı, Beşiktaş arması olan bir bardak vardı. Sanırım en unutamadığım

hediye o.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Dilan Hardal: Sevgililer Günü benim için, ilişkinin başladığı o ilk ana yeniden dönebilmek demek. O heyecanı tekrar hatırlamak ve birlikte geçirdiğimiz her yılın ne kadar kıymetli olduğunu fark edebilmek. Biraz durup, “Ne kadar yol geldik…” demek gibi.

Berkay Hardal: Seven insan için her gün Sevgililer Günü’dür diye düşünüyorum ve ben de herkes gibi önemsiyorum. Hayatın telaşından vakit bulamadığımız, belki de hatırlayamadığımız şeyleri hatırlatan ve buna vesile olan bir gün gibi görüyorum.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Dilan Hardal: Aslında Berkay’la birlikte yurt dışına yaptığımız özel bir aşk yolculuğumuz olmadı; ama bizim için romantizm, bir ülkeye gitmekten çok, birlikte geçirilen anlarda saklı. Bazen gece ansızın yapılan bir sürpriz ya da sahil kenarında oturup sohbet etmek, herhangi bir yeri romantik kılabiliyor.

Berkay Hardal: Biz tanıştığımızdan beri hayat mücadelesi içindeyiz diyebilirim. Dışarıdan farklı görünüyor ya da başka bir hayat yaşıyor gibi duruyor olabiliriz, emin de değilim; ama zamanımızı yatırım yaparak, çalışarak ve ailemizi kurarak geçirdik. Artık oğlumuz da büyüdü, daha rahat bir döneme girdik. Dünyayı gezmeye yeni başlıyoruz ve başlayacağız.

14 Şubat için planınız nedir?

Dilan Hardal: Noyan hayatımıza girdikten sonra planlarımız da doğal olarak biraz evrildi. Bizim için 14 Şubat’ın en keyifli anı, oğlumuzu uyuttuktan sonra başlıyor. Bir şeyler içerken sohbet etmek ve anın tadını çıkarmak bizim için en güzel plan.

Berkay Hardal: Bu aralar pek fazla plan yapamıyoruz. Özellikle 2025’in son çeyreği ve 2026 da aynı şekilde bizim için yorucu geçiyor. Sağlık problemleriyle uğraştığımız bir dönemdeyiz, o yüzden spontane gelişecek bir 14 Şubat olması muhtemel; ama burada söylemediğim bir planım da olabilir tabii!

Özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihiniz ne olurdu?

Dilan Hardal: Sanırım ben biraz klasik bir kadınım. Özel anlar ve randevular söz konusu olduğunda, zarif bir ince askılı elbisenin her zaman şık ve zamansız olduğuna inanıyorum. Tercihim sade ama etkileyici bir elbiseden yana olurdu.

Berkay Hardal: Özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihim, eşimin en çok beğendiği kıyafetim olurdu.

Dünyada veya Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Dilan Hardal: Dünyada, belki klasik bir cevap ama İtalya’nın çok özel bir ruhu olduğunu düşünüyorum. Her köşesinde romantizmi hissettiren bir havası var. Türkiye’de ise benim için İstanbul çok romantik, çünkü içinde kaosu, mutluluğu, heyecanı barındırıyor; tıpkı ilişkiler gibi.

Berkay Hardal: Romantik biri olduğumu söyleyemem. Duygusal biriyim ama aynı oranda romantik değilim. O yüzden gezdiğim şehir ve ülkelere bu gözle bakmadım. İllaki söyleyecek olsam; dünyada İtalya, Türkiye’de İstanbul derdim.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Dilan Hardal: Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi. Zamanın akışına karşı duran, aşkın her hâlini çok saf bir şekilde anlatan bir film.

Berkay Hardal: Romantik film izlemem genelde. Dilan da pek sevmez. O yüzden çok tercih ettiğimiz bir tür değil; vereceğim cevap tam olarak doğru olmayacaktır.