Sevgililer Günü Röportajı: Berat Efe Parlar – Şevval Telesel

yazan: MAG 196

Arkadaşlık ile başlayan yolculuk, derin bir aşka dönüştü; uyumlarıyla sosyal medyada çok konuşulan Berat Efe Parlar ve Şevval Telesel çifti, romantik yolculuklarını ilk kez MAG Okurlarıyla paylaştı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Berat Efe Parlar: Öncelikle ilk kez burada anlattığımızı belirtelim. Ortak arkadaş vesilesiyle tanışıp arkadaş olduk. Ben Şevval’i gördüğüm ilk andan beri ömrümün geri kalanını onunla geçirmek istediğimi biliyordum. Duygularını ilk dile getiren ben oldum, onun da karşılıklı duyguları hissetmesiyle ilişkimiz başladı. Başlarda bize özel kalsın istedik, öyle de yaptık. İlk kez medyaya yansıttığımızda evlilik kararını çoktan almıştık. Romantik ilişkiler aceleye gelmiyor. Toplumun onayına değil, iki kişinin ortak çabasına ihtiyaç duyuyor. Bizim hikâyemiz de paylaştıkça değil, yaşadıkça güçlendi.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Bizce aşk, iki bedende tek ruh olabilmek. Aşkımız sadece “sevgi” olarak tanımlanacak kadar sığ değil. Sonsuz sevginin yanında sadakat, saygı, emek, cesaret, güven ve şeffaflık olmadan “aşk” sadece bir kelime.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Şevval Telesel: Bunu sadece ben cevaplamak isterim, çünkü şüphesiz bu turun kazananı Efe’dir. En sevdiğim deniz mahsullü risottoyu yapan restoran kapandığı için Sevgililer Günü’nde kendisi yapmayı öğrenip romantik bir akşam yemeğine çevirmişti. İncelikle düşünmüş olması ve yepyeni bir yemeği öğrenmek için çabalaması benim için unutulmazdı.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Doğru kişiyle birlikteyseniz her günün 14 Şubat olduğu inancındayız; fakat romantik bir gün fırsatını keyifle değerlendiririz. Özel günlere değer versek de özel günleri takvimde işaretleyip seçemeyeceğinize, yanınızdaki insanla yaratabileceğinize inanıyoruz.

14 Şubat için planınız nedir?

Berat Efe Parlar: Buna ben cevap vermek, hatta izninizle cevap vermemek istiyorum. Doğum günü, yıl dönümü, Sevgililer Günü gibi özel günlerden önce Şevval ne yapacağımızı bilmez. Sevdiğini bildiğim için ona her sene sürprizler hazırlarım. Bu nedenle bu seferlik cevap bende kalsın.

Dünyada veya Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Bizim aşkımız İstanbul’da başladı. Farklı şehirlerde de vakit geçirmiş olsak da tüm çekirdek anılarımız İstanbul’daydı. Özellikle Şile bizim için oldukça özel bir destinasyon. Romantik bir tatil istediğimizde aklımıza gelen ilk yer her zaman Şile olacaktır.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Film seçme konusunda genelde anlaşmasak da “Aşk Tesadüfleri Sever” ikimiz için de ayrı bir yere sahip. Bize hissettirdikleri güçlü, izledikçe eskimeyen, unutulmaz filmlerden.

2026 için evlilik planlarınızdan bahsettiniz. Bu konuda nasıl duygular içindesiniz? Birlikte bir ömür geçirme fikri size neler hissettiriyor?

Tabii ki her genç çift gibi biz de oldukça heyecanlıyız. İnsanların sandığının ve bize hep sorulduğun aksine birlikte bir ömür geçirme hissi tedirginlik getirmiyor. Doğru insanı bulduğunuz zaman zaten her şeyi, sırtınızı birbirinize yaslayıp başarabileceğinizi hissediyorsunuz. Yorucu bir süreç bizi bekliyor ama biz bunu tatlı bir yorgunluk olarak görüyoruz.

Berat Efe Bey, sizi yıllar önce bir çocuk oyuncu olarak tanımıştık… Bugün artık evliliğe adım atan bir yetişkinsiniz. Bu dönüşüm süreci sizde neleri değiştirdi?

Hayatımla alakalı karar vermeye küçük yaşta başladım. Ailem, oynadığım projelerde her zaman arkamda ve destekçim olduğundan dolayı karar kısmını daima bana bıraktılar. Evleneceğim insan konusunda da doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi, bugüne kadar hep mutlu olacağım kararları kendim verdim, bugünden sonra da mutlu olduğum şeyleri mutlu olduğum insanla yapacağım için bu dönüşüm süreci beni pek etkilemedi diyebilirim.