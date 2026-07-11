Balon
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Bedenden uzaklaşan ve akışkan kumaşlarla şekillenen balon formlar bu sezon öne çıkarak rahatlık ve güçlü bir duruşu aynı çizgide buluşturuyor.
Bedenden uzaklaşan ve akışkan kumaşlarla şekillenen balon formlar bu sezon öne çıkarak rahatlık ve güçlü bir duruşu aynı çizgide buluşturuyor.
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