Altınok ve Bezci Ailesinin Mutlu Günü

yazan: MAG 70

Haziran ayında nişanlanan, Keçiören eski Belediye Başkanı Turgut Altınok’ın kızı Ayça Altınok ile ATO eski Başkanı Salih Bezci’nin oğlu Efe Bezci, rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.

İş, siyaset ve cemiyet hayatını bir araya getiren görkemli düğün, JW Marriott Hotel Ankara’da düzenlendi. Çok sayıda milletvekilinin katıldığı törende, çiftin nikâh şahitliklerini Anayasa Mahkemesi eski başkanı, iki eski devlet bakanı, siyasi partilerden on beş milletvekili, Ankara Ticaret Odası başkanı, Ankara Sanayi Odası başkanı, altı tane belediye başkanı, emniyet genel müdür yardımcısı, Ankara emniyet müdürü birlikte gerçekleştirdi. Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Ebru Yaşar ve Altay’ın sahne aldığı düğünde BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Derviş Bağzıbağlı’dan damatlık giyerken, Dışişleri Bakan Müşaviri Ayça Altınok ise gelinliğini Vakko Couture’dan tercih etti. Yeni evli çift, törenin ardından balayı için Amerika’ya seyahat etti.