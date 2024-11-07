En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Altınok ve Bezci Ailesinin Mutlu Günü

EFE-AYÇA BEZCİ
SÜREYYA-TURGUT ALTINOK, SALİH-KADRİYE BEZCİ
SEZİN-HACI MEHMET ALTINOK
EVREN-EBRU BAŞKAN
AYBÜKE ALTINOK KÖKSAL
ELİF BEZCİ
YAREN DAMGACI
MEHTAP ALTINOK
ÖZLEM İNCİK
EBRU BAKIR
CANSU-BENGİSU DEMİRYÜREK
MELTEM ERCAN
ASLIHAN BEZCİER
HALİL İBRAHİM YILMAZ
UĞUR-NESLİHAN ŞENKAL
ARTUNÇ-SOLMAZ DARICALI, ASLI-BURHAN GÖKBERK HİSARCIKLIOĞLU
MİRAÇ-ŞENİZ ÇAKIR
ERSİN YAĞIZ, REZAN ANIK
NAZLI SEDA VURAL
FARUK KOCA
GÜL-KEREM EREN
SEDA AKÇA
MUSTAFA-FATMA SEMİZ
SİNAN AKSOY-ŞEYDA ÇELİK AKSOY
BERFİN-OZAN BEYAZIT
Düğün

Altınok ve Bezci Ailesinin Mutlu Günü

yazan:
70

Haziran ayında nişanlanan, Keçiören eski Belediye Başkanı Turgut Altınok’ın kızı Ayça Altınok ile ATO eski Başkanı Salih Bezci’nin oğlu Efe Bezci, rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.

İş, siyaset ve cemiyet hayatını bir araya getiren görkemli düğün, JW Marriott Hotel Ankara’da düzenlendi. Çok sayıda milletvekilinin katıldığı törende, çiftin nikâh şahitliklerini Anayasa Mahkemesi eski başkanı, iki eski devlet bakanı, siyasi partilerden on beş milletvekili, Ankara Ticaret Odası başkanı, Ankara Sanayi Odası başkanı, altı tane belediye başkanı, emniyet genel müdür yardımcısı, Ankara emniyet müdürü birlikte gerçekleştirdi. Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Ebru Yaşar ve Altay’ın sahne aldığı düğünde BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Derviş Bağzıbağlı’dan damatlık giyerken, Dışişleri Bakan Müşaviri Ayça Altınok ise gelinliğini Vakko Couture’dan tercih etti. Yeni evli çift, törenin ardından balayı için Amerika’ya seyahat etti.

-1
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Düğün

Ekonomist Sevim Dicle Coşan ile Makine Mühendisi Aydıncan Celasin, Divan Ankara Otel’de gerçekleşen “vintage” temalı bir düğünle

Davet, Düğün

Fatih ve Figen Kıral çiftinin oğlu Onur Kıral ile, Ömer Zeki ve Şule Baltepe’nin kızı İrem Baltepe,

Düğün

Dila Bulut ve Batuhan Derya; iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Türkiye