Posh and Timeless Weddings Masalsı Düğün

yazan: MAG 47

Boğaz’ın büyüleyici silüetine karşı, zarafet ve ihtişamın kusursuz birleşimi… İstanbul’un en prestijli adreslerinden Four Seasons Hotel Bosphorus, cemiyet hayatının seçkin isimlerini ağırladı.

İş ve sanat dünyasının gözde ailelerinden Dönmez ve Bayram aileleri, aşk ve mutluluğun taçlandığı bu görkemli gecede bir araya geldi. Yusuf ve Neslihan Dönmez’in oğulları Sadullah Dönmez ile, zarafetiyle göz kamaştıran Aylin Bayram, dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirirken, davetliler adeta bir masalın içindeydi.

Düğün sabahı… Kahve kokusu, fonda en sevdiği müzikler ve etrafında en yakınları. Heyecan mı? Biraz; ama Aylin’in havası her zamanki gibi cool ve kendinden emin. Evden çıkış elbisesi Jesus Peiro, minimalizmin zarafetle buluştuğu ikonik bir tasarım. Halter yaka ve düz kesimiyle modern bir silüet sunarken, uzun eldivenler ve tül detaylı baş aksesuarı nostaljik bir dokunuş katıyor. Beyaz ortanca buketiyle tamamlanan görünüm, sade ama etkileyici bir şıklık yansıtıyor. Zeynep Armutlu’nun yaptığı makyaj ise doğallık ve sofistikelik arasında kusursuz bir denge kuruyor. Pürüzsüz ve aydınlık ten makyajı, zarifçe belirginleştirilmiş gözler ve soft nude tonlardaki dudaklar, gelinin zamansız güzelliğini ön plana çıkarıyor.

Aylin: Şıklığın En Cool Hâli

Ve Zuhair Murad… Kristal işlemeleri, romantik dantel detaylarıyla adeta couture bir rüya. Her anına özenle hazırlanmış bu süreç, Aylin’i düğününe değil, bir moda sahnesine taşıdı. Zuhair Murad’ın büyüleyici gelinliği, işleme detayları ve kusursuz silüetiyle onu modern bir prenses gibi hissettirdi.

Serhat Şen’in dokunuşuyla ışıldayan fresh ve sofistike makyaj, Nesrin Can’ın özenle şekillendirdiği zamansız topuzuyla tamamlandı. Gelin odası ise beyaz balonlar, zarif detaylar ve Boğaz manzarasıyla tam bir rüya atmosferindeydi.

Sonuç? Hem asil hem de “effortless” şıklık! Aylin, büyük gününe kusursuz bir duruşla adım attı.

Göz Kamaştıran Zarafet ve Unutulmaz Performanslar

Aylin Bayram, Zuhair Murad couture gelinliğiyle adeta bir prenses gibi süzülerek salona giriş yaptı. Dantel işlemeleri ve zarif detaylarıyla göz kamaştıran gelinlik, ihtişamın ve şıklığın mükemmel birleşimini yansıtıyordu. Sadullah Dönmez ise klasik siyah Vakko smokiniyle zarafetini tamamladı. Çiftin dans pistindeki uyumu, düğünün en romantik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Gecede Unutulmaz Anlar

Davetliler arasında iş, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı. Organizasyonunu a46’nın yaptığı, siyah ve altın tonlarının hâkim olduğu şık dekorasyon, düğüne ayrı bir ihtişam, misafirler için özel olarak hazırlanan gurme tatlar ise geceye lezzet kattı.

Gecenin yıldızları ise Sibel Can ve Mahsun Kırmızıgül oldu. Sibel Can’ın duygusal, coşku dolu yorumu davetlileri romantik bir yolculuğa çıkarırken, Mahsun Kırmızıgül sahneyi devralarak eğlenceyi zirveye taşıdı. Kristal avizelerin ışıltısı altında, seçkin misafirler müziğin ritmine kapılarak sabaha kadar dans etti.

Aylin Bayram ve Sadullah Dönmez’in düğünü, sadece anlarla değil, karelerle de ölümsüzleşti. S&S Visual Maker, aşkın en saf hâlini zarif dokunuşlarla kadraja taşıdı. İhtişam, zarafet ve unutulmaz anlarla dolu bu gece, yılın en çok konuşulan düğünlerinden biri olmaya aday!