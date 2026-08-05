Gaziantep’te Unutulmaz Bir Gece – Posh and Timeless Weddings

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Gaziantep, geçtiğimiz aylarda, çok konuşulacak bir düğüne sahne oldu. Gaziantep OSB Başkanı ve Melike Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek’in kızı Melike ile KÜSGET Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş’in oğlu Uğur, ihtişamlı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Günün ilk anlarından itibaren zarafetiyle dikkat çeken Melike, evden çıkışında Amor Garibovic imzalı kıyafetiyle göz doldurdu. Nikâh töreninde tercih ettiği Elie Saab gelinliği ise şıklığıyla davetlilerden tam not aldı. Saç tasarımı Batuhan Gelişli, makyajı ise Serhat Şen tarafından yapılan Melike, doğal ve etkileyici görünümüyle geceye damga vurdu.

Organizasyonun her detayı S&S ekibi tarafından titizlikle kayda alınırken, sahne sanatlarında Özgül Tuncel’in dokunuşları geceye ayrı bir estetik kattı. Ses ve ışık düzeninde BFA’nın profesyonel altyapısı kullanılırken, müzikte ENBE Orkestrası’nın katkıları geceye zenginlik kazandırdı.

Davetin en özel anlarından biri ise Ebru Gündeş’in sahne performansı oldu. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Zarafet, ihtişam ve mutluluğun bir araya geldiği bu özel gece, Gaziantep’in hafızasında uzun süre yer edecek.