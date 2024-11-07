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Divan’da Mutluluğa Evet Dediler

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MELTEM HAYDAR-CELASİN,MEHMET-GÜLGÜN COŞAN,SHARE COŞAN (3)
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FİGEN-AHMET KUYUMCUOĞLU
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KARYA CANSIM KARAKAŞ,ASLI DEMİRCİ
İREM-BATUHAN BÜLBÜL
İPEK ÜNLÜ, ALP GÖKALP
İLKAY-ÖZLEM DİKMEN
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Düğün

Divan’da Mutluluğa Evet Dediler

yazan:
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Ekonomist Sevim Dicle Coşan ile Makine Mühendisi Aydıncan Celasin, Divan Ankara Otel’de gerçekleşen “vintage” temalı bir düğünle dünyaevine girdi.

Ekonomist Mehmet Coşan ile Gülgün Coşan’ın kızları Sevim Dicle Coşan ve Doç. Dr. Haydar Celasin ile Meltem Celasin’in oğlu Makine Mühendisi Aydıncan Celasin; Divan Ankara Otel’de gerçekleşen muhteşem bir düğünde mutluluğa evet dedi. Arkadaş ortamında tanışarak haziran ayında nişanlanan çiftin düğün törenine, tıp dünyasının önde gelen isimleriyle başarılı iş insanlarının da aralarında bulunduğu altı yüzden fazla davetli katıldı. Koç Holding’in eski İcra Kurulu Başkanı Bülent Bulgurlu’nun nikâh şahitliği yaptığı törende Sevim Hanım, Milla Nova gelinlik, Aydıncan Bey ise Vakko damatlık tercih etti. Yeni evli çift, düğünün ardından gerçekleşen partiden sonra balayı için Kıbrıs’a seyahat etti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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