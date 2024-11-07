Divan’da Mutluluğa Evet Dediler
Ekonomist Sevim Dicle Coşan ile Makine Mühendisi Aydıncan Celasin, Divan Ankara Otel’de gerçekleşen “vintage” temalı bir düğünle dünyaevine girdi.
Ekonomist Mehmet Coşan ile Gülgün Coşan’ın kızları Sevim Dicle Coşan ve Doç. Dr. Haydar Celasin ile Meltem Celasin’in oğlu Makine Mühendisi Aydıncan Celasin; Divan Ankara Otel’de gerçekleşen muhteşem bir düğünde mutluluğa evet dedi. Arkadaş ortamında tanışarak haziran ayında nişanlanan çiftin düğün törenine, tıp dünyasının önde gelen isimleriyle başarılı iş insanlarının da aralarında bulunduğu altı yüzden fazla davetli katıldı. Koç Holding’in eski İcra Kurulu Başkanı Bülent Bulgurlu’nun nikâh şahitliği yaptığı törende Sevim Hanım, Milla Nova gelinlik, Aydıncan Bey ise Vakko damatlık tercih etti. Yeni evli çift, düğünün ardından gerçekleşen partiden sonra balayı için Kıbrıs’a seyahat etti.
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