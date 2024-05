Beymen’den 50. Yıla Özel Belgesel

yazan: MAG 14

Lüksün beş yüz yıllık yolculuğunu anlatan “Golden Opulence: 500 Years of Luxury in Anatolia” belgeseli, özel bir gösterimde ilk kez seyirci ile buluştu.

Türkiye’de lüksün öncü markalarından Beymen; sergi, kitap ve belgeselden oluşan Golden Opulence üçlemesinin son halkası olan belgesel ile, elli yıllık geçmişine ve lüksün eşsiz kültürel mirasına ışık tuttu. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterime iş insanları, tasarımcılar, yazarlar, akademisyenler ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Yedi yüzü aşkın davetliyi buluşturan etkinliğin BİZ İstanbul’daki kutlamasında ünlü şarkıcı Sophie Ellis-Bextor sahne aldı.