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Burcu Esmersoy ile Yeni Koleksiyon Kutlaması

Davet

Burcu Esmersoy ile Yeni Koleksiyon Kutlaması

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Burcu Esmersoy x Hermossa gözlük koleksiyonunun 2024-25 sezonu için hazırlanan yeni modelleri, düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

Burcu Esmersoy, Pelin Kaya ve Brandeyes CEO’su Hande Doğantekin Kın ev sahipliğinde Havana konseptiyle düzenlenen davette markanın yeni tasarımları tanıtıldı. Etkinliğe cemiyet, moda ve iş hayatının önde gelen isimleri katıldı. Gözlük modellerini yakından inceleyip deneme fırsatı da bulan konuklar, Solanch de la Rosa’nın güzel sesi eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Oldukça renkli geçen davette, yeni koleksiyon güneş gözlükleri ve optik modeller büyük beğeni topladı.

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Yazar Hakkında /

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