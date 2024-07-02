Love My Body ile Yaza Merhaba
Moda Tutkusu ve Love My Body, yeni koleksiyonlarını İstanbul’da düzenledikleri bir brunch ile kutladı.
Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ile Moda Tutkusu adıyla tanınan ve Türkiye’nin etkili influencer’ları arasında yer alan Yasemin Öğün ev sahipliğindeki davete sanat, iş, moda ve cemiyet hayatının tanınan isimleri katıldı. Love My Body ve Moda Tutkusu’nun ilkbahar/yaz 2024 koleksiyonunun tanıtıldığı etkinlikte konuklar brunch’ın ardından yeni sezon parçalarını yakından inceledi.
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