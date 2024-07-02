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Yeni Mağazaya Eşsiz Açılış

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Davet

Yeni Mağazaya Eşsiz Açılış

yazan:
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Mücevher markası Begüm Khan, Bodrum Maxx Royalde açtığı yeni mağazasını keyifli bir davet ile kutladı.

Begüm Kıroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine ünlü ve cemiyet hayatından isimler katılım gösterdi. Misafirler, Deep Sea koleksiyonuna eklenen yepyeni ürünleri ilk kez yakından görme fırsatını buldu. Her koleksiyonunda farklı hikâyeler anlatarak moda dünyasında devrim yaratan Begüm Khan, bu yaz Bodrum’da etkileyici bir deneyim sunarak ziyaretçilerini çarpıcı dünyasına davet etti.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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