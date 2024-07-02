Yeni Mağazaya Eşsiz Açılış
Mücevher markası Begüm Khan, Bodrum Maxx Royal’de açtığı yeni mağazasını keyifli bir davet ile kutladı.
Begüm Kıroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine ünlü ve cemiyet hayatından isimler katılım gösterdi. Misafirler, Deep Sea koleksiyonuna eklenen yepyeni ürünleri ilk kez yakından görme fırsatını buldu. Her koleksiyonunda farklı hikâyeler anlatarak moda dünyasında devrim yaratan Begüm Khan, bu yaz Bodrum’da etkileyici bir deneyim sunarak ziyaretçilerini çarpıcı dünyasına davet etti.
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