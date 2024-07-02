Ünlü İsimlerle Muhteşem Parti
Moda Direktörü ve Fotoğrafçı Mert Alaş, Londra’da yarattığı yeni içeceğini İstanbul’daki enerjik bir davet ile tanıttı.
Milano’daki, modanın önde gelen isimlerinin bulunduğu Versace davetinde de yudumlanan ürünün İstanbul’daki tanıtımına sanat, moda, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Mert Alaş ve Nevbahar Koç’un ev sahipliğinde verilen davette konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Alaş’ın “benzersiz yaratımlara sahip yüksek kaliteli ürünler” arayışında olduğu bir dönemde piyasaya sürdüğü premium ürününün tadımını da yapan davetliler, ayrıcalıklarla dolu bu gecenin tadını çıkardı.
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