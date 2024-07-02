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Ünlü İsimlerle Muhteşem Parti

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ÇAĞLA & DİLA TARKAN
DERİN MERMERCİ & MURAT TÜRKİLİ & TOLGA SEZGİN
ECE SÜKAN
MELİSA SABANCI TAPAN & KEREM BÜRSİN
ESİN MARAŞLIOĞLU & SELİM CAN ÇELİK
EDA GÜRKAYNAK & MERT ALAŞ & DİLA TARKAN
RAFAEL CEMO ÇETİN & BERRAK TÜZÜNATAÇ
Davet

Ünlü İsimlerle Muhteşem Parti

yazan:
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Moda Direktörü ve Fotoğrafçı Mert Alaş, Londra’da yarattığı yeni içeceğini İstanbul’daki enerjik bir davet ile tanıttı.

 Milano’daki, modanın önde gelen isimlerinin bulunduğu Versace davetinde de yudumlanan ürünün İstanbul’daki tanıtımına sanat, moda, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Mert Alaş ve Nevbahar Koç’un ev sahipliğinde verilen davette konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Alaş’ın “benzersiz yaratımlara sahip yüksek kaliteli ürünler” arayışında olduğu bir dönemde piyasaya sürdüğü premium ürününün tadımını da yapan davetliler, ayrıcalıklarla dolu bu gecenin tadını çıkardı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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