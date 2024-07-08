Otelcilik ve Dijital Dönüşüm

yazan: MAG 4

Crowne Plaza Ankara Genel Müdürü Uğur Bür, Ankara’nın turizmini canlandırmak için neler yapılabileceğini, gelecek dönem planlarını ve sektöre dair değerlendirmesini MAG Business Okurlarına anlatıyor.

Crowne Plaza Ankara, Avrupa genelinde 2023 yılının “En İyi Performans Gösteren Otel Ödülü”ne layık görüldü. Ardından düzenlenen Genel Müdürler Avrupa Konferansı’nda ise “Managing Director” ödülünü aldınız. Bu başarılarınıza dair düşünceleriniz neler?

Bu ödülleri almak bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Misafirlerimize en üst düzeyde hizmet sunma ve memnuniyetlerini sağlama konusundaki kararlılığımızın gurur veren bir göstergesi olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, değerli misafirlerimize, iş ortaklarımıza ve IHG’ye teşekkür ederim. Crowne Plaza Ankara olarak, misafir memnuniyeti ve mükemmeliyet odaklı hizmet anlayışımızdan ödün vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gelecekte de benzer başarıları elde etmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz ve misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.

Ankara’daki turizm sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? İş dünyası ve iş seyahatleri açısından başkent nasıl bir öneme sahip?

Ankara, Türkiye’nin başkenti olması nedeniyle turizm sektöründe belirli bir ağırlığa sahiptir. İş dünyası ve iş seyahatleri açısından Ankara’nın önemi büyüktür. Başkent olmasının getirdiği bürokratik ve idari merkez rolü sayesinde, Ankara birçok kamu kurumu, büyükelçilik ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Ankara, iş seyahatleri için sıklıkla tercih edilen bir destinasyon haline gelmiştir. Aynı zamanda önemli konferans ve toplantılara ev sahipliği yapar. Birçok otel ve kongre merkezi, bu tür etkinlikler için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Bu da iş dünyası profesyonelleri ve devlet yetkilileri için cazip bir ortam yaratmaktadır. Ankara’nın turizm sektörü daha çok kültürel ve tarihsel değerlere dayanırken, iş dünyası açısından ise idari merkez olma özelliği nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Şehrin bu iki alanda dengeli bir şekilde gelişimi, Ankara’nın genel çekiciliğini artırmaktadır. Son yıllarda sağlık turizmi ve gastronomi alanlarında da şehrimiz öncülük etmektedir.

Başkentin turizmini canlandırmak için neler yapılabilir? Crowne Plaza Ankara’nın kattığı değer hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Başkentin turizmini canlandırmak için çeşitli stratejiler ve projeler hayata geçirilebilir ya da arttırılabilir. Ankara’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri daha fazla tanıtılabilir. Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi gibi önemli yerler yerli ve yabancı turistlere daha etkili bir şekilde sunulabilir. Ankara’da düzenlenecek uluslararası festivaller, konserler, sergiler ve spor etkinlikleri de turizme canlılık getirecektir. Bu tür etkinliklerin, Ankara’nın dinamik ve canlı bir şehir olduğunu göstermeye yardımcı olacağını düşünüyorum.

Gastronomi turizmini de canlandırma adına, Ankara’nın yerel mutfağı ve lezzetleri tanıtılabilir. Özel yemek turları ve gurme etkinlikleri düzenlenebilir; ama bunları yapmak için Ankara Kongre Bürosunun daha aktif olması sağlanmalıdır. Crowne Plaza Ankara, şehre turizm ve iş dünyası açısından önemli bir değer katmaktadır. Lüks konaklama seçenekleri ve modern toplantı salonları ile hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenler için ideal bir konaklama noktasıdır. Otelimizin sunduğu konfor, yüksek hizmet kalitesi ve konumu, Ankara’yı ziyaret edenler için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca, Crowne Plaza Ankara uluslararası standartlara sahip olduğundan, Ankara’nın global bir turizm destinasyonu olarak tanınmasına yardımcı olmaktadır. Otelimizin sunduğu çeşitli etkinlik ve organizasyon olanakları, şehre gelen iş insanları ve turistler için cazip fırsatlar yaratır. Bu da genel olarak Ankara’nın turizm ve iş seyahati potansiyelini arttırmaktadır.

Turizm ve otelcilik sektöründe dijital dönüşümün rolü ve önemi nedir?

Turizm ve otelcilik sektöründe dijital dönüşümün rolü ve önemi oldukça büyüktür. Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu sektörlerde birçok yenilik ve iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Dijital platformlar, rezervasyon ve satış süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Online rezervasyon sistemleri sayesinde misafirler, otel odalarını, uçak biletlerini ve tur paketlerini hızlı ve kolay bir şekilde satın alabiliyorlar. Bu durum, hem müşteri memnuniyetini arttırmakta hem de işletmelerin satışlarının artmasına katkı sağlamaktadır.

Dijital dönüşüm, turizm ve otelcilik sektöründe etkili pazarlama ve reklam stratejileri geliştirmeyi mümkün kılmıştır. Sosyal medya, e-posta pazarlaması, SEO ve dijital reklamcılık, hedef kitleye ulaşmada ve marka bilinirliğini artırmada önemli araçlar haline gelmiştir. Dijital teknolojiler, müşteri deneyimini iyileştirmede kritik bir rol oynamaktadır. Online müşteri hizmetleri, mobil uygulamalar, sanal asistanlar ve kişiselleştirilmiş hizmetler, müşterilerin memnuniyetini arttırmakta ve sadakatlerini sağlamaktadır.

Dijital dönüşüm; otel ve turizm işletmelerinin operasyonel verimliliğini de artırmakta. Otomasyon sistemleri, veri analitiği ve yapay zekâ gibi teknolojiler, işletmelerin süreçlerini optimize etmelerine ve maliyetleri düşürmelerine de yardımcı olmaktadır.

Dijital teknolojiler, müşteri verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yönetilmesini sağlar. Veri güvenliği ve gizliliği, müşteri güvenini artırır ve işletmelerin itibarını korur.

Sonuç olarak, dijital dönüşüm turizm ve otelcilik sektöründe rekabeti artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve operasyonel verimliliği yükseltmek için büyük bir öneme sahip. Bu yüzden, sektördeki işletmeler dijital teknolojilere yatırım yaparak ve dijital stratejiler geliştirerek başarılı bir dönüşüm gerçekleştirebilirler.

Gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığınız projeler veya yenilikler neler?

Gelecek dönemde misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için bir dizi yenilik ve proje planlıyoruz. İlk olarak, dijital dönüşüm projelerine odaklanarak otelimizdeki hizmetlerin dijitalleşmesini artıracağız. Bu kapsamda, misafirlerimizin rezervasyon, check-in ve check-out işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlayacak yenilikler getireceğiz.

Ayrıca, odalarımızı daha akıllı ve konforlu hale getirmek için IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojilerini kullanarak akıllı oda sistemleri kuracağız. Bu sistemler, misafirlerimizin aydınlatma, ısıtma gibi sistemlerini mobil cihazları üzerinden kontrol etmelerine imkân tanıyacak.

Yeşil otelcilik anlayışımız doğrultusunda, sürdürülebilirlik projelerine büyük önem veriyoruz. Enerji verimliliğini artırmak ve karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla enerji ve su tasarrufu sağlayan sistemler geliştirmeyi planlıyoruz.

Ek olarak, otelimizde düzenlediğimiz etkinlik ve konferanslar için modern ve donanımlı alanlarımızı korumaya ve sürekli iyileştirmeye gayret göstereceğiz. Bu sayede, iş dünyasından misafirlerimize daha iyi hizmet sunarak Ankara’nın iş turizmi potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu projelerle, misafirlerimize daha konforlu, sürdürülebilir ve unutulmaz bir konaklama deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.