Duyulara Hitap Eden Lezzet Deneyimi
Beş duyuya hitap eden deneyim alanı “Magnum 5 Senses of Pleasure” ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Magnum, “Haz Peşindeysen” mottosuyla lezzetini milyonlarla paylaşmak için yeni bir deneyim alanı oluşturdu. Hem yeni lezzetlerini hem de açılışını kutlayan markanın davetine sanat, iş, cemiyet ve medya dünyasının ünlü isimleri katıldı. Marka Müdürü Serkan Oğuz ve güzel oyuncu Pınar Deniz’in konuşmasıyla başlayan açılış daveti, Gece Geez! ve Avangart Tabldot performanslarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konuklar, Magnum 5 Senses of Pleasure deneyimini ilk keşfedenler arasında olmanın heyecanını paylaştı.
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