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Duyulara Hitap Eden Lezzet Deneyimi

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ZEYNEP DENİZ KÖSE
SERKAN OĞUZ
YİĞİT DİKMEN
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
Davet

Duyulara Hitap Eden Lezzet Deneyimi

yazan:
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Beş duyuya hitap eden deneyim alanı Magnum 5 Senses of Pleasure ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Magnum, “Haz Peşindeysen” mottosuyla lezzetini milyonlarla paylaşmak için yeni bir deneyim alanı oluşturdu. Hem yeni lezzetlerini hem de açılışını kutlayan markanın davetine sanat, iş, cemiyet ve medya dünyasının ünlü isimleri katıldı. Marka Müdürü Serkan Oğuz ve güzel oyuncu Pınar Deniz’in konuşmasıyla başlayan açılış daveti, Gece Geez! ve Avangart Tabldot performanslarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konuklar, Magnum 5 Senses of Pleasure deneyimini ilk keşfedenler arasında olmanın heyecanını paylaştı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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