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Mutluluğa Evet

FATİH-FİGEN KIRAL, ONUR KIRAL, İREM BALTEPE, ŞULE-ÖMER ZEKİ BALTEPE
FATİH-FİGEN, OĞUZ-İREM KIRAL
DİLEK-ALİ NURİ-MİNA TÜRKER
AYFER TOPRAK
BUKET-HAYRİ TAŞDELEN
BURAK-ÖZNUR YAKIN
FÜSUN-SÜLEYMAN KOSİF
HASAN-ÖZLEM MUTLU ÇETİN
HENA, FULYA GÜNDOĞDU
İPEK TOPLUSOY
MİNA, HÜLYA KANYONCU
ÖMER-ASLIHAN ABACI
SEDEF-ALPSEL MERCAN
SİBEL KERİMOĞLU
ŞÜKRAN-EMİL GÜZELİŞ
YELDA, DEMİR GÜRAL
Davet, Düğün

Mutluluğa Evet

yazan:
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Fatih ve Figen Kıral çiftinin oğlu Onur Kıral ile, Ömer Zeki ve Şule Baltepe’nin kızı İrem Baltepe, muhteşem bir nikâh töreni ile dünyaevine girdi.

Bir buçuk yıl kadar önce arkadaşları vasıtasıyla tanışan çift, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreni ile evlendi. İrem Hanım, Vakko gelinlik tercih ederken Onur Bey, Mehmet Dudu imzası taşıyan bir damatlık giydi. İş, cemiyet, sanat ve medya dünyasından beş yüz elli seçkin davetlinin katıldığı düğünde Ata Marin Band ve DJ performansı davetlileri eğlendirdi. Çift, düğünün ardından balayı için Göcek’e seyahat etti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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