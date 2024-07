Mutluluğa Evet

yazan: MAG 18

Fatih ve Figen Kıral çiftinin oğlu Onur Kıral ile, Ömer Zeki ve Şule Baltepe’nin kızı İrem Baltepe, muhteşem bir nikâh töreni ile dünyaevine girdi.

Bir buçuk yıl kadar önce arkadaşları vasıtasıyla tanışan çift, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreni ile evlendi. İrem Hanım, Vakko gelinlik tercih ederken Onur Bey, Mehmet Dudu imzası taşıyan bir damatlık giydi. İş, cemiyet, sanat ve medya dünyasından beş yüz elli seçkin davetlinin katıldığı düğünde Ata Marin Band ve DJ performansı davetlileri eğlendirdi. Çift, düğünün ardından balayı için Göcek’e seyahat etti.