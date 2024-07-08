Sunglass Hut Güneş Gözlüğünde Sezon Trendleri

yazan: MAG 5

EssilorLuxottica’nın perakende markası Sunglass Hut’ın Satış Direktörü Cihan İşcen, marka hakkında MAG Business Okurlarını bilgilendirerek güneş gözlüğünde sezonun trendlerini paylaşıyor.

Kendinizden de bahsederek, gözlük üretiminde dünya liderleri arasında yer alan EssilorLuxottica’nın perakende markası Sunglass Hut hakkında bilgi verir misiniz? Hangi markaları bünyesinde barındırıyor, kaç ülkede hizmet veriyor?

Uzun yıllar, toptan ve perakende sektörünün çeşitli firmalarında yurt içi ve yurt dışında operasyonlar yönettim. Hem çalışan hem de danışman sıfatı ile Inditex, Koton ve Karaca’dan sonra şimdi Sunglass Hut firmasında satış ve operasyon direktörü olarak kariyerime devam ediyorum.

Luxottica, gözlük markalarını kendi iştirakleri aracılığıyla tasarlamakta, üretmekte, dağıtmakta ve perakende satışını yapmaktadır. Hâlihazırda Luxottica Retail’in bir iştiraki olan ve İtalyan holdingin Fransız optik firması Essilor ile birleşmesiyle oluşan şirket, hem bu birleşimden önce hem de sonra, sektöründe dünyanın en büyük şirketidir.

Luxottica Retail’in Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kanada, Hindistan, Çin, Avustralya, Avrupa, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaklaşık on beş bin perakende satış noktası bulunmaktadır. Ray-Ban, Persol, Oliver Peoples ve Oakley’in de doğrudan sahibi ve birçok moda markasının üreticisidir.

Türkiye’de perakende tarafında toplam yüz beş noktada hizmet veriyoruz. Yıl sonuna kadar beş mağaza daha açmayı planlıyoruz. Beymen, Boyner, House of Superstep ve Sneaksup gibi güneş gözlüğü operasyonlarını direkt yürüttüğümüz partnerlerimiz de bulunuyor.

Güneş gözlüklerinde kullanılan lens teknolojileri neler?

Güneş gözlüklerinde renkli, polarize, prizm, fotokromik teknolojileri yer almaktadır.

Güneş gözlüklerinde şu anki trendler neler? Hangi tarz, renk veya desenler öne çıkıyor?

Sezonun renkleri pastel tonlar, siyah renkler ve kaplumbağa desenler. Bebek mavisi, mat turuncu; bu sezon öne çıkan şeffaf gözlüklerin ve güneş gözlükleri lenslerinin ilham kaynağı oldu. Pastel renkli gözlükler bu sezon farklı müşteri profillerinin zevklerine hitap ediyor. Renkler özellikle gözlük tercihlerimize ışıltı katmak için güzel bir fırsat da olabilir.

Siyah renklere bu sezon tekrar geri dönüyoruz.

Gözlüklerdeki kaplumbağa desenlerinde kehribar, siyah ve kahverengi topraksı tonlar yeni tasarımlarda öne çıkıyor. Mat, fil dişi veya parlak efektli renk seçenekleri ise eğlenceli bir görünüm sunmakta.

Sezonun olmazsa olmaz şekillerinde ise, retroyu ve nostaljiyi yansıtan klasik kedi gözlüklerinin yorumlarını görmekteyiz. Kedi gözlükler yüz yıldır hayatımızda. 1950’li ve 60’lı yılların sinema ve stil ikonları sayesinde birer klasik haline geldi. Bu sezon ise yumuşak hatlı, yuvarlak, köşeli fütürist kedi gözü modeller koleksiyon trendlerinde yer alıyor.

Yüzü saran modeller sportif şıklık akımının bir parçası olarak bu sezonun ikinci trendi. Bu modelleri bu sezon sokaklarda, moda defilelerinde, lüks estetiği de yansıtarak dar veya büyük modellerde görüyoruz.

Üçüncü trend ise her yüz şekline ve tarza rahatlıkla uyum sağlayabilen klasik modeller. Bu modellerde zanaatkârlık ve lüks malzemeler öne çıkmakta.

Yüz şekline uygun güneş gözlüğü nasıl seçilir? Kısa kısa örneklerle açıklar mısınız?

Yüz şekline uygun bir gözlüğü seçerken yüz şekli ile birlikte cilt rengi de diğer odaklandığımız nokta oluyor. Burada yüz şekillerinin geometrik ve yuvarlak hatlı olmasına göre kare, yuvarlak, oval, pantos, kedi gözü, pilot tarzı gözlüklerin tercih edilmesi önemlidir. Aynı zamanda sezonun renkli olduğunu düşündüğümüzde cilt rengine göre bir renk seçilmesini tavsiye ediyoruz.

Akıllı gözlükler ve entegre teknolojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu alandaki gözlüklerde popülerleşme olacak mı?

Ray-Ban Meta Smart Glasses, klasik Ray-Ban tasarımlarının yanı sıra birçok teknolojik özellikle donatılmış durumda. Bu gözlüklerde fotoğraf ve video çekme, müzik dinleme, arama yapma gibi işlevlerin yanı sıra sosyal medya entegrasyonlarını da yapabiliyorsunuz. Meta’nın geliştirdiği yazılım sayesinde kullanıcılar, gözlüklerini akıllı telefonlarıyla senkronize edebiliyor ve birçok işlemi gözlükleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. Şu an için bu ürünü Türkiye’de resmî olarak satamıyoruz ama girişimlerimiz devam ediyor. Umarım ileriki zamanda resmî olarak satışına Türkiye’de de başlayabiliriz.