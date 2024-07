“Hedefimiz 2025 Yılında 100 Otel”

yazan: MAG 5

Dedeman Hotels & Resorts International İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Mısırlı, hayata geçirdikleri yenilikleri aktararak gelecek hedeflerini ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını MAG Business Okurlarıyla paylaşıyor.

Dedeman Hotels & Resorts International’ın iş geliştirme stratejilerinde son dönemlerde ne gibi değişiklikler oldu?

Dedeman olarak son yıllarda aktif bir büyüme stratejisi benimsedik. Ana hedefimiz, Türkiye’nin her ilinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Dedeman bayrağını gururla dalgalandırmak. Yerli bir marka olarak ülkemizin her noktasında hizmet verirken kalite standartlarımız ve otelcilik anlayışımızla global düzeyde var olma vizyonundayız. Şu anda beşi yurt dışında olmak üzere toplamda otuz sekiz otelimiz aktif olarak hizmet vermekte. Sözleşmesi imzalanan ve açılış hazırlıkları süren on altı yeni projemiz bulunmakta. 2025 sonuna kadar imza aşaması tamamlanmış ve aktif olarak hizmet veren otel sayımızı yüze çıkarmayı hedefliyoruz. Hem iş geliştirme stratejimizi hem de diğer tüm faaliyetlerimizi “herkesin ve her neslin Dedeman’ı” olma hedefimiz doğrultusunda her geçen gün geliştiriyoruz.

Hayata geçirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz?

Hayata geçirdiğimiz en önemli yeniliklerden biri yeni markalarımız. Dedeman Hotels & Resorts International olarak Dedeman ve Park Dedeman markalarımızla hizmet vermekteydik. Değişen konaklama trendleriyle misafirlerin özel talep ve isteklerine çok daha geniş bir skalada yanıt verebilmek adına birbirinden farklı özellikleri olan yepyeni markalar yarattık. Şu aşamada Dedeman ve Park Dedeman’a ek olarak; Smart by Dedeman, Rest, Rest & More by Dedeman, Managed by Dedeman, Dedeman Collection, Dedeman Suites & Residences ve Ready to Stay by Dedeman olarak dokuz ana markamız ve alt markalarıyla hizmet vermekteyiz. Bu, bizim “herkesin Dedeman’ı olma” yolunda attığımız en önemli adımlardan biri. Amacımız, her yaş ve meslek grubunun konaklamak isteyeceği, her türlü konaklama talebine yanıt veren bir marka olmak. Bunu da yeni markalarımız ve artık çok daha fazla misafir talebine yanıt veren alternatiflerimizle gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.

Yeni iletişim stratejimiz dahilinde yaptığımız diğer bir yenilik ise sadakat programımız Loyal Club. Loyal Club bizim çok önem verdiğimiz, müşterilerimize birebir dokunduğumuz ve onların sadece ihtiyaçlarına değil, duygularına da hitap etmeyi hedeflediğimiz bir program. Loyal Club üyesi olan belirli yaş ve meslek grubundaki misafirlerimize süresiz indirimler tanımladık. “Senin Yerin Ayrı” isimli iletişim çalışmamız dahilinde bundan böyle emekliler ve 12-20 yaş aralığı %30, kamu çalışanları ile basın mensupları %25, 20-30 yaş aralığı %20 indirimle konaklarken, ailesiyle gelen 0-12 yaş çocuklar ücretsiz konaklayabiliyor olacak. Bunu süreli bir kampanya olarak değil, misafirlerimizle bağ kurabileceğimiz, sürekliliği olan, kapsamlı bir çalışma olarak kurguladık.

Ayrıca markamıza ait oteller bazında, Türk Hava Yolları – Miles & Smiles programı ile kapsamlı bir marka iş birliği sağlayarak, Loyal Club üyesi olan Dedeman misafirlerimizin gerçekleştirdikleri konaklamalar aracılığıyla mil kazanmalarına olanak sağlıyoruz.

Son olarak Dedeman Akademi’den bahsetmek istiyorum. COVID-19 pandemisinin yoğun bir şekilde etkilediği turizm sektöründe insan kaynağı alanında ciddi bir kayıp yaşadık. Kalifiye ve eğitimli çalışanların birçoğu mesleği bıraktı. Bir otel markasının başarılı olabilmesi için en önemli gereklilik, işini doğru ve severek yapan çalışanlardır. İyi hizmet veren, misafire işinin gerektirdiği şekilde davranan ve mesleki anlamda bilgili bir ekiple çalışılmadığı takdirde otel yapılanması sadece bir binadan ibaret olur maalesef. Biz de bu alandaki açığı görerek Dedeman Akademi’yi kurduk. Bu program dahilinde vereceğimiz çeşitli eğitimlerle hem kendi çalışanlarımızı hem de bu mesleği icra etmek isteyen gençleri eğiterek onlara kendi bünyemizde çeşitli staj ve iş imkânları sağlamak ve kariyerlerini şekillendirmek istiyoruz. Elli sekiz yıldır otelcilik alanında hizmet veren köklü ve tecrübeli bir marka olarak bu misyonu benimsemiş olmaktan ötürü oldukça gururluyuz.

Rekabet avantajlarınız neler? Bu avantajları korumak için hangi adımları atıyorsunuz?

Rekabet avantajımız öncelikle Dedeman olarak uzun yıllara dayanan hizmet geçmişiyle köklü bir marka olmamız. Bu bize hedef kitlemizin güveni ve zihinlerindeki marka algımızdan ötürü ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. İnsanlarda “yılların Dedeman’ı” görüşü var ve tabii ki bu görüş bizi seçimler noktasında rakiplerimizden farklılaştırıyor. Dedeman olarak bu algıyı hedef kitlemiz nezdinde korumak için var gücümüzle çalışıyor ve hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz. Değişim ve gelişim bir markayı diri tutan en önemli unsur.

Yüzde yüz yerli bir marka olmamız ve çatı marka olarak çok ciddi marka standartlarımızın olması da diğer bir avantajımız. Dedeman markası olarak verdiğimiz her hizmetin belirli bir standardı var. Bu da demek oluyor ki siz İstanbul’daki Dedeman’da konakladığınızda da farklı bir şehirdeki Dedeman’da konakladığınızda da aynı kalite standartları ile hizmet alıyor olacaksınız. Bu kalite standartlarını sürekli denetleyen bir merkez operasyon ekibimiz var. Zincirimiz altında hizmet veren tüm otellerimiz rutin olarak ciddi denetimlerden geçiyor ve standartların birebir uygulanması sağlanıyor. Öncelikle konaklayacak misafir için çok büyük bir konfor alanı sağlayan bu detaylı denetim uygulamasını yerli bir zincir olarak ilk hayata geçiren markalardan biriyiz.

Sürdürülebilirlik, çevresel etki ve toplumsal sorumluluk sizin için ne kadar önemli? Bu konuda aldığınız önlemlere değinir misiniz?

Sürdürülebilirlik sadece otelcilik alanında hizmet veren markalar olarak değil, toplumsal ve kişisel olarak hayatımıza entegre etmemiz gereken bir kavram. Gelecekteki nesillerin yaşam haklarını bugünden korumaya başlamamız gerekiyor. Marka olarak da titizlikle üzerinde çalıştığımız ve tüm otellerimizde uygulamaya koymak için yoğun bir şekilde ilgilendiğimiz alanlardan biri. Dedeman olarak “doğadan aldığımızı doğaya geri vermek” misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kafessiz yumurta sertifikasyonunu alan ve Türkiye’de bu uygulamaya geçen ilk turizm markasıyız. Otellerimiz dahilinde kesinlikle hayvanlar üzerinde deney yapılmayan ürünler kullanıyoruz ve bu konuda misafirlerimizi bilgilendirerek farkındalık yaratıyoruz. Yerel üreticileri destekliyor olmaya özen göstererek bölgesel tedarikçilerden ürün temin ediyoruz. Ayrıca zincirimizde yer alan tüm otellerden Sıfır Atık ve Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Sertifikalarını almalarını talep etmekteyiz. Bisiklet dostu otel projesi de bir başka sürdürülebilirlik odaklı çalışmamız.

Tüm bunlara ek olarak, bakanlığımız tarafından yeni uygulamaya geçirilen GSTC kriterlerinden oluşan Sürdürülebilir Turizm Sertifikası için Dedeman Bostancı Otelimiz pilot otellerden biri olarak seçildi.

Şu aşamada tüm otellerimiz sürdürülebilir turizm sertifikalarına ait aşamalarını tamamlamış olup, bu alandaki çalışmaları hedefli olarak devam etmektedir. Grubumuza yeni dâhil olan otellerimizin de sürdürülebilirlik yönetim süreçlerini yakından ve titizlikle takip etmekteyiz.

Otel konseptleri ve tasarımları sürekli evriliyor. Dedeman Hotels & Resorts International olarak müşteri beklentilerine uygun otel tasarımlarınızı nasıl şekillendiriyorsunuz?

Dedeman marka standartlarımızda yer alan otel ekipmanlarını misafir kullanımı için en rahat ve operasyon açısından en uygun olacak şekilde özenle seçmekteyiz. Odalarımızı daha kullanışlı hale getirmek için farklı tasarım yaklaşımlarını göz önünde bulunduruyoruz. Yeni markalarımız ile birlikte yeni standartlar ve yeni konseptler geliştirmekten mutluluk duyuyoruz. Her otelimiz bulunduğu konuma, kültüre ve mimari yapıya göre farklı dokunuşlara sahip. Tasarım yaklaşımlarında da ön plana çıkarmak istediğimiz detayları misafirimizin efektif ve rahat kullanacağı bir şekilde, aynı zamanda da estetik bir bakış açısıyla vurguluyoruz.

Gelecek dönem hedeflerinizden bahseder misiniz?

Yeni markalarımızla birlikte özellikle çocukların ve gençlerin de tercih etmekten keyif alacağı bir marka olarak büyüme yolculuğumuza devam etmek öncelikli hedefimiz. Bunun için elimizde güçlü bir marka kimliği, köklü bir kurum ve oldukça tecrübeli bir ekip var. Biz yolculuğumuzu insanı odak alan bakış açımızla sürdürüyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz. Yurt içinde 2025 yılı sonu hedefimiz olan yüz otel sayısına ek olarak, globalde de bir Türk markası olarak varlık göstermek istiyoruz. Bu varlığı ise sağlam zeminler üzerine oturtmak en önemli gayelerimizden biri.

Şu anda yurt dışı bazında Özbekistan Navoi, Kazakistan Öskemen, Kazakistan Almatı ve Erbil’de farklı markalarımızla aktif olarak hizmet vermekte olan toplam beş adet otelimiz bulunmaktadır. Türki Cumhuriyetler’deki potansiyeli görüyor ve bu bölgeler için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rusya, Almanya, Kıbrıs ve Balkan ülkelerinde hâlihazırda görüşmeleri devam etmekte olan projelerimizi finalize etmek yine öncelikli hedeflerimiz arasında. Globaldeki projelerimizi hızımızı kesmeden artırarak 2025 yılı sonuna kadar hizmet verdiğimiz ülke sayısını ona çıkartmayı hedefliyoruz. Orta Doğu ülkeleri de yakın merceğimiz altında. Hem Türkiye hem de globalde vizyonumuz “herkesin Dedemanı” olmak ve bunun için yolculuğumuza aktif bir şekilde devam edeceğiz.