Hollywood’da Cumhuriyetimizin 100. Yılına Yakışır Türk Prömiyeri

yazan: Sinem Yıldırım 19

Daha önce köşemde, Türkiye’den yola çıkıp Hollywood’a uzanan başarılı yaşam öyküsünü kaleme aldığım duayen gazeteci Barbaros Tapan, eşi Elif Tapani ile, dünya sinema sektörünün kalbi Los Angeles’ta Türkiye adına kurucusu ve başkanı olduğu Hollywood Türk Film ve Drama Günleri kapsamında muhteşem bir etkinlik daha gerçekleştirdi.

Küçük yaşlardan beri sinemaya duyduğu tutkuyla büyüyen, yirmi bir yaşında Los Angeles’a taşınan, City College’dan sonra sinema ve gazetecilik kariyerine başlayan Tapan, DHA muhabirliğinden gazete yazarlığına derken yıllarca Hürriyet gazetesinde her hafta yaptığı röportajlarla beyazperdenin büyüsünü yansıtmaya ve Türk sinemasını tüm dünyaya tanıtmaya büyük bir başarıyla devam ediyor. Eşi Elif Zorlu Tapan da Macy’s ve Bloomingdales gibi, Amerika’nın en büyük perakende şirketlerinin pazarlama kampanyalarını geliştiren, planlama ve bütçe yönetimlerini yapan ve tasarım ile reklam ekiplerinin yaratıcı süreçlerinde aktif rol oynayan çok başarılı bir isim. Tapan çifti yirmi yılı aşkın süredir Hollywood’da eğlence dünyasının önemli bir parçası.

“İyi yapımların, tutkulu hayranlar sayesinde nasıl büyük etkilere sahip olduğuna yakından şahit olduk. Keza Güney Kore, ‘Parazit’in Oscar zaferinden sonra kültürel turizmde inanılmaz yerlere geldi. Hollywood’un Kore’ye bakış açısı değişti. Bizim de amacımız sinema ve televizyonun cazibesini kullanmak, kültürel etkileşim ve tanıtıma odaklanmak. Hikâyelerimizle, oyuncularımızla, yerli ve yabancı konuklarımızla çok heyecanlı iki gün yaşadık. Sony muhteşem bir yer. Ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğimiz bir etkinlik oldu.”Barbaros Tapan

Etkinliğin açılış gecesi, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk filminin galası ile başladı. Hollywood stili göz kamaştırıcı kırmızı halı törenine Meryem Uzerli, Ebru Şahin, Engin Altan Düzyatan, Fadik Sevin Atasoy; sektörün elitleri ve filmin kadrosunun yapımcıları Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu; müziklerini yapan Batu Şener; Alican Barlas, Aras Bulut İynemli katıldı. Prömiyer sadece merakla beklenen filmin görücüye çıkışı değil, aynı zamanda hayallerin beyazperdede hayat bulduğu Hollywood’un cazibe ve ışıltısının da yansıması oldu.

Açılış Gecesine Katılan Starlar

If These Walls Could Talk, Savior ve Traffic gibi projelerin yapımcısı Emmy ödüllü, Oscar adayı yapımcı Cindy Cowan; yapımcı ve Passage Picture’ın CEO’su Uri Singer; Asian World Film Festivali’nin kurucusu ve başkanı Asel Shernioyazova; Hall of Fame spor fotoğrafçı Andrew Bernstein; Marvel’ın ilk kadın kompozitörü Pınar Toprak; Begüm Şen ve ailesi, Zeynep Ilıcalı, Uluslararası Manila Film Festivali’nin kurucuları ve başkanları Janet – Ruben Napales; Altın Küre Eski Başkanı Ali Sar, Sony Uluslararası İçerik Başkanı Shebnem Askin ve partneri Rene Siemens; oyuncular sendikasında devam eden greve rağmen özel izinle katılan oyuncu Casey Ford Alexander, Youtuber Enes Yılmazer, İç Mimar Parviz Pargari, yapımcı Jonathan Fuhrman, Hollywood yıldızlarının oyuncu koçu Michelle Danner ve Survivor’dan tanıdığımız Turabi, Türk Amerikan toplumunun önde gelen isimlerinden bilim insanı Ergün Kırlıkovalı geceye katılan isimler arasındaydı.

Festival başkanı Barbaros Tapan, “Aramızda altı ülkenin başkonsolosu var, sektör profesyonelleri var, kültürel ataşeler var, konuklarımızın neredeyse yarısı yabancı. Bu etkinlikler sadece bir film gösterimi değil, hikâye anlatımının büyüsü ve sinemanın birleştirici gücünün kanıtı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İkinci gün ise GAİN ana sponsorluğuyla dünyada ilk kez bir Türk dizisinin prömiyeri yapıldı. Dünya çapında ilgi gören, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren “Şahsiyet”in, Los Angeles’ın ikonik Sony Stüdyoları’nda gerçekleşen prömiyerine Meryem Uzerli, Engin Altan Düzyatan, Fadik Atasoy, GAİN Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci gibi pek çok isim katıldı. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı Şahsiyet, II. Fasıl’ın ilk bölümü dakikalarca alkışlanırken seyirciden tam not aldı.

Seçkin yapımların gösterimlerinin yanı sıra yaratıcı zihinlerin bağlantı kurduğu Voice of Vision panelinin konukları arasında otuz üç sezondur NBA’de Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers’ın resmî fotoğrafçısı olarak görev yapan, Dream Team’den bu yana Amerika Birleşik Devletleri olimpiyat millî basketbol takımının fotoğrafçısı ve Memorial Basketball Hall of Fame’de kalıcı olarak yer alan dört fotoğrafçıdan biri olan Andrew Bernstein; Altın Küre Başkanı Helen Hoehne; WSJ, LA Times ve NY Times gibi önemli mecraların “feature” ettiği Youtuber Enes Yılmazer ve yapımcı Saner Ayar yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Kutlu Olsun

Eğlence dünyasının yapı taşı Sony Stüdyoları’nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle gerçekleşen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri derin yankı uyandıran “Atatürk” filminin gösterimiyle coşkulu bir açılış yaptı. Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilen galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da katıldı. Etkinlik başkanı Barbaros Tapan yoğun destek ve katılımdan çok mutlu olduğunu ifade ederken “Hollywood’da parladık, Türkiye’miz yabancı misafirleri büyüledi, sinemanın evrensel diliyle Hollywood’da Türkiye’mizin eşsiz hikâyelerini anlatıyoruz.” dedi.

Canlı enstrümantal müziğin melodileriyle kırmızı halıda yürüyen yıldızlarımıza yabancı konuklar tarafından “Türk Senfonisi” yorumu yapıldı. Bakan Mumcu’nun Türk – Amerikan toplumunun üyeleriyle tanışıp sohbet ettiği gecede ünlü yapımcı Cindy Cowan Türk kültürüne olan sevgisinin çok derin olduğunu söyledi.

Hollywood Türk Sinemasını Ağırladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nin açılışında “Türk sinemasının dünyada daha bilinir hale gelmesi amacıyla bu tür etkinlikleri bakanlık açısından büyük bir önem taşıyor. Son yirmi yılda dünyanın en prestijli sinema festivallerinde kazanılan başarıların yanı sıra sektöre aktarılan devlet desteklerinin de katkısıyla film üretiminde elde edilen ivme memnuniyet verici. Bakanlık olarak, sinema sektöründeki bu gelişimi sürdürülebilir hale getirerek Türk sinema endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, dünya genelinde yüz yetmiş üç ülkeye ihraç edilen ve yaklaşık yedi yüz elli milyon izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi ve filmlerimiz, ülkemiz adına önemli bir kültürel diplomasi aracı haline geldi.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anan Dr. Batuhan Mumcu, Atatürk filminin gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri de tek tek tebrik etti. Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum “Önümüzdeki yüzyıl Türk yüzyılı olacak, bunun için her alanda daha fazla çalışılması gerekiyor. Son dönemde savunma sanayinde, bilimde, inovasyonda, altyapı projelerinde atılan adımlar ortada. Bunlara ilave olarak, ülkemizin marka değerini artıran ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşılmasındaki en önemli alanlardan birisi de kültür ve sanattır.” dedi.

Dünya film sektörünün merkezi Los Angeles’ta sinema ve vatan sevgisiyle senelerdir kendi çabaları ve bitmeyen enerjisiyle gerçekleştirdiği bu unutulmaz ve ses getiren organizasyonları ve çalışmalarından ötürü başta sayın Barbaros Tapan’ı ve eşini tebrik ediyorum ve ileride kendisini Türkiye adına adeta bir kültür ataşesi gibi çalıştığı sektöründe daha da yüksek yerlerde görmeyi kalbimden diliyorum. Gerçekten dişiyle tırnağıyla inanılmaz işler başarıyor.