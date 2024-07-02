Transparan
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Transparan kumaşı ve nötr, pastel renkleriyle zarif bir hava katan parçalar sadeliğin yanı sıra cesareti vurguluyor.
Transparan kumaşı ve nötr, pastel renkleriyle zarif bir hava katan parçalar sadeliğin yanı sıra cesareti vurguluyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Hafif, yumuşak kumaşa ve zarif tüllerin rahat havasına sahip olan düşük bel elbiseler ve etekler ferah ve
Bir eserini ilk kez gördüğüm yer Contemporary İstanbul idi. Duvarın ortasında adeta bir güneş gibi parıl parıl
Floral motifli örgü bikini ve elbiseler, doğal materyalli aksesuar ve sandaletler bu yaz, plajların gözdesi oluyor.
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